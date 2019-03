Luigi Mastroianni e Irene Capuano divisi: lui lancia un messaggio

Luigi Mastroianni pensa a Irene Capuano: il messaggio dopo Uomini e Donne

In questi giorni Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono divisi. L’ex tronista infatti è stato impegnato in alcune serate a Milano, insieme a Giordano Mazzocchi. Luigi ha immortalato il viaggio in auto verso la capitale lombarda in compagnia del compagno di Uomini e Donne, nonostante la lontananza da Irene Capuano, il tronista non ha dimenticato la fidanzata e ha voluto lanciarle un messaggio. Su instagram Stories Luigi ha immortalato la sua cena, postando questo messaggio (visibile anche nella foto in fondo all’articolo): “Irene Capuano ti penso”. Un breve commento quello del tronista che ha ammesso di recente a Uomini e Donne di provare qualcosa di forte per la fidanzata, anche se parlare di amore sarebbe ancora presto. In assenza di Luigi Mastroianni, l’ex corteggiatrice ha trascorso una serata in allegria con le amiche.



Uomini e Donne: Irene Capuano fa una dedica speciale a Luigi Mastroianni

Con poche parole sui social, Luigi Mastroianni ha dimostrato di avere nella mente sempre Irene Capuano. Nonostante la serata all’insegna del divertimento in discoteca a Milano con Giordano Mazzocchi, l’ex tronista non ha dimenticato la fidanzata. Anche Irene Capuano ha lanciato un messaggio a Luigi Mastroianni, dopo aver trascorso la serata in compagnia delle sue amiche:

“Sei buono, sei gentile, sei dolce, sei romantico e premuroso, non sei tutto quello che ho sempre sognato di trovare in un uomo ma molto di più”.

Parole cariche d’affetto quelle di Irene Capuano che ha voluto giustificare il fatto che Luigi non abbia ancora usato la parola “amore” per definire il loro legame. L’ex corteggiatrice, nel suo lungo post su Instagram, ha sottolineato che gli guardi valgono più di mille parole e che i sentimenti veri si costruiscono con il tempo.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano: novità sulla coppia di Uomini e Donne

Anche se la parola “amore” non definisce ancora il loro rapporto, Luigi Mastroianni e Irene Capuano stanno dimostrando con i fatti la forza del loro legame. Al momento la coppia si è divisa per motivi professionali. Luigi, che ieri ha fatto una confessione inaspettata a UeD, seguita da un commento di Valentina, è impegnato per alcuni eventi, mentre Irene si è concessa delle giornate di relax con le amiche. I due protagonisti di Uomini e Donne però non perdono occasione per vedersi e trascorrere dei giorni insieme. L’ex corteggiatrice infatti è stata ospite in Sicilia a casa di Mastroianni.