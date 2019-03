Mahmood fa un augurio speciale: le sue parole al Costanzo Show

Maurizio Costanzo Show: Mahmood fa un augurio speciale al padre

Il grande Maurizio Costanzo ha inaugurato giovedì 28 marzo il nuovo ciclo di puntate del suo talk più longevo della televisione con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della politica. Ospite al Maurizio Costanzo Show Mahmood ha fatto un augurio speciale al padre Amed. Incalzato da una domanda dal conduttore coi baffi più famosi d’Italia che ha voluto sapere qualcosa in più sul rapporto tra lui e il padre, Mahmood ha risposto che ha deciso di prendere una strada diversa rispetto al padre e se deve fargli un augurio, “gli auguro tutto il meglio”. Tra loro va tutto bene, in diverse occasioni il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo ha dichiarato che il padre gli ha fatto i complimenti per la canzone “Soldi”, brano con cui si è esibito anche sul palco del Maurizio Costanzo Show.

Mahmood al Maurizio Costanzo Show: Matteo Salvini gli chiede l’autografo

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha salutato e incontrato Mahmood alla prima puntata del Maurizio Costanzo Show. Il politico ha dichiarato che il cantante è suo concittadino, il figlio è un suo grandissimo fan e “se mi fai un autografo lo porto molto volentieri a casa”. Ospiti di Maurizio Costanzo, i due hanno smentito la tensione nata alla notizia della vittoria di Mahmood, che ha trionfato in modo inatteso sul palco dell’Ariston. Salvini aveva commentato la vittoria sui social con un “Mah”, dicendo che avrebbe scelto Ultimo. Un commento che a qualcuno era apparso in sintonia con i commenti razzisti che molti hanno rivolto al cantante di ‘Soldi’, solo per avere il sangue per metà arabo. Finalmente Mahmood e Salvini hanno fatto pace con una bella stretta di mano, archiviando qualsiasi polemica che a dire del ministro è stata strumentalizzata. Tra le altre cose, Mahmood ha detto la sua sui giovani, sugli ideali e sulla protesta contro i cambiamenti climatici che ha visto come promotrice Greta Thunberg:

“In questa generazione mi ci rivedo molto, questa che ha degli ideali fissi. Sapere che ci sono giovani che lottano per ciò in cui credono è davvero bello”.

Mahmood non replica alle critiche di Marco Carta e Barbara D’Urso

Nella puntata di Live Non è la D’Urso di mercoledì 27 marzo, Barbara D’Urso e Marco Carta hanno replicato alle accuse di Mahmood sulla scelta di fare coming out in televisione. Il cantante sardo ha dato dell’incoerente al giovane vincitore di Sanremo 2019 sostenendo che ognuno la pensa come vuole, però un anno fa Mahmood “diceva che l’outing va sempre fatto perchè dirlo è un bene”. Sui social non è arrivata alcuna replica di Mahmood che ha pubblicato soltanto una Stories nella quale attendeva per le prove il suo coach. La scorsa settimana Mahmood è stato fotografato mentre litigava con il fidanzato Lorenzo. Il portale Dagospia ha svelato il presunto motivo della discussione. Pare che Lorenzo abbia trovato alcuni messaggi affettuosi sul telefono del cantante, scritti da un presunto collega.