Mara Venier chiude Domenica In con un tragico annuncio: le sue parole

Una puntata ricca di grandi personaggi del mondo dello spettacolo ha caratterizzato l’appuntamento festivo di Domenica In . Reduce dalla sua esperienza a Ora o Mai Più nei panni di coach, Fausto Leali è stato ospite a Domenica In con Davide Marinis, suo allievo nel talent di Amadeus. Il cantante si è presentato con gli occhiali da sole affermando che da poco si è sottoposto ad un intervento di cataratta, ma sta bene. Poco dopo la coppia di artisti ha ripercorso il percorso nel programma Ora o Mai Più: De Marinis ha anche ricordato che quando era piccolo frequentava la casa di Fausto Leali. Nelle interviste a Domenica In , Anna Maria Barbera ha raccontato un periodo difficile della sua vita e i telespettatori hanno fatto i conti anche con una Mara Venier spazientita con il suo gruppo di autori.

Anche il pubblico del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo ha appreso la conferma degli otto italiani morti nell’incidente aereo a Nairobi . Mara Venier a Domenica In ha dato questo tragico annuncio prima nei momenti dei saluti prima di passare la linea a Cristina Parodi e La Prima Volta. Chi sono gli otto italiani morti ? Tra le vittime c’è il nome dell’assessore regionali ai Beni Culturali della Sicilia Sebastiano Tusa, Paolo Dieci, Gabriella Viciani, Matteo Ravasio, Maria Pilar Buzzetti, Virginia Chimenti funzionaria del World Food Programme dell’Onu, Rosemary Mumbi e Carlo Spini. Come si apprende, l’aereo è precipitato vicino Bishoftu, nella regione di Debre Zeit. Il Boeing era decollato alle 8:38 di questa mattina, domenica 10 marzo, e i contatti radio si sono interrotti dopo 6 minuti dopo il decollo.

Prima di salutare il pubblico del contenitore domenicale e dare l’appuntamento alla prossima settimana, Mara Venier ha fatto un drammatico annuncio . La conduttrice ha confermato la tragica notizia degli otto italiani morti a bordo dell’aereo della Ethiopian Airlines precipitato mentre era appena decollato da Addis Abeba per Nairobi. Dopo l’intervista a Jessica Morlacchi, reduce dal grande successo riscontrato nella seconda edizione di Ora o Mai Più, condotta da Amadeus e vinta da Paolo Vallesi, la padrona di casa di Domenica In , Mara Venier , si è congedata dal pubblico dicendo: