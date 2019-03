Marco Carta pensa a papà Valter e rivela: “Vorrei sapere…”

Marco Carta pensa al padre e fa una dedica speciale sui social

Oggi, 19 marzo, ricorre la Festa del Papà e diventa anche l’occasione giusta per scrivere un augurio, un pensiero speciale al proprio genitore, per ricordargli magari l’affetto che si prova per lui. In queste ore molti personaggi Vip stanno ricordando il proprio padre, tra cui Marco Carta che ha scritto sui social una dedica:

“Non ti ricordo e non so immaginare di ritrovarti fermo sulle scale. Vorrei sapere dove ti trovi, ma ovunque tu sia spero ti arrivi il mio pensiero. Auguri Papà”.

La prima parte del messaggio fa riferimento ad una frase del brano di Marco Carta ‘Una Foto di Me e di Te’ e, in particolare, del primo appuntamento mancato nella sua vita, ovvero quello con il padre Valter che ha aspettato per due ore seduto sulle scale ma non è mai arrivato, non si è presentato.

Marco Carta e la dedica speciale a Valter per la Festa del Papà

Alla soglia dei 34 anni (il prossimo 21 maggio), Marco Carta ha perdonato il padre, come dichiarato in più occasioni, ammettendo di volergli bene come se ci fosse stato e precisando che, forse, anche lui avrà avuto i suoi motivi per non presentarsi a quell’appuntamento con il figlio. La dedica fatta sul suo profilo Instagram, in occasione della Festa del Papà, ha molto emozionato i suoi fan conquistando anche una pioggia di like, tra cui quello di Mara Venier. Un rapporto difficile quello con il padre, dunque, che ha segnato profondamente l’infanzia e l’adolescenza di Marco Carta. Come dichiarato in una intervista di qualche settimana fa in una trasmissione televisiva, l’uomo si sarebbe sempre rifiutato di incontrarlo, facendolo piangere molto. Valter, il padre di Marco Carta, aveva un’altra famiglia e un altro figlio, Alessio, con cui giocava fin da bambino ma credeva che fosse un cugino.

Marco Carta torna a parlare del suo coming out: “La mia vita è cambiata

Il bravissimo Marco Carta si prepara a tornare in tour: il prossimo 13 aprile il cantante si esibirà a Castelraimondo in provincia di Macerata, nelle Marche, al Lanciano Forum. Un’occasione questa per cantare dal vivo il suo ultimo singolo ‘Io ti Riconosco‘, che segna il nuovo corso dell’artista sardo a dieci anni esatto dal trionfo al Festival di Sanremo con il brano ‘La Forza Mia’, anche se l’ha già presentato a Vieni da Me emozionando Caterina Balivo. In un’intervista rilasciata a The Way Magazine, Marco Carta è tornato a parlare del suo coming out, ammettendo che rivelare la sua vera natura è stata una grossa botta di familiarità:

“Il Marcolino di casa, ora la gente lo sente ancora di più vicino”.

Dichiarandosi apertamente gay, Marco Carta ha voluto dare coraggio a chi non ce l’ha e gli fa piacere essere in questa posizione. Posizione non condivisa da Mahmood che prima di Sanremo attaccò lui e la D’Urso.