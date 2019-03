Uomini e Donne Over: Giorgio Manetti torna per Gemma Galgani?

Giorgio Manetti torna a corteggiare Gemma Galgani? Gli indizi sul suo ritorno

Sarebbe uno dei colpi di scena più incredibili di Uomini e Donne qualora Giorgio Manetti dovesse far ritorno al Trono Over per corteggiare nuovamente Gemma Galgani. Stando agli ultimi indizi catturati sui social dall’attento Vicolo delle News pare che Giorgio sia ben disposto a tornare per riprendersi Gemma Galgani; infatti il gabbiano fiorentino ha messo dei like sospetti ad alcuni commenti che gli chiedevano di portarsela via per sempre, coronando così il loro interrotto sogno d’amore. Ora come ora Gemma è attualmente impegnata a prendersi e a lasciarsi con Rocco Fredella, ma il nome di Giorgio si è palesato durante l’ultima puntata del Trono Over facendola tremare di paura mista a gioia. Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne oppure sarà solo l’ennesimo sogno infranto dei fan del programma?

Gemma Galgani non dimentica Giorgio Manetti, che torna a Uomini e Donne?

Gli indizi ci sono: alcuni like di Giorgio Manetti farebbero pensare a un suo eventuale ritorno a Uomini e Donne. Ma c’è un’altra indiscrezione a cui dover far fronte: Gemma fuori dal Trono Over. Dopo aver rifiutato di passare la notte insieme a Rocco Fredella durante La Decisione (un mini show seguito da oltre tre milioni di telespettatori), pare che Maria De Filippi non sappia più cosa fare con la dama torinese che da anni cerca invano di trovare la sua anima gemella. Potrebbero davvero decidere di estrometterla dal programma che in qualche modo ha contribuito a far crescere dal punto di vista degli ascolti?

Giorgio Manetti: la sua nuova vita dopo il Trono Over di Uomini e Donne

Tempo fa Giorgio Manetti ha dichiarato di voler fare l’opinionista in qualche programma televisivo italiano (ad esempio Pomeriggio Cinque); secondo lui la televisione l’ha dimenticato e attualmente è a Mosca per presentare un evento legato al giorno più bello per una donna ovvero il matrimonio. Dopo il Trono Over di Uomini e Donne l’ex cavaliere ha intrapreso la sua strada nel mondo dell’organizzazione di eventi lontano dalle telecamere di Canale 5 che hanno contribuito al suo successo. A fine 2018 aveva dichiarato di essersi fidanzato con una splendida imprenditrice 52enne: che tra i due sia già finito l’amore? Non resta che attendere un suo eventuale ritorno a Uomini e Donne per scombinare ancora una volta le carte in tavola.