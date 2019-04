Andrea Cerioli: cosa gli piace di Arianna e quando faranno un figlio

Andrea Cerioli: “Arianna? Mi piace il modo in cui riesce a farmi vedere le cose”

Da Uomini e Donne non escono solamente coppie votate al business e alla sponsorizzazione selvaggia di marche di orologi o di vestiti, ma anche coppie che ringraziano sinceramente Maria De Filippi per l’opportunità concessa. Tra queste vi è quella composta da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione la cui scelta non è avvenuta nel Castello com’è avvenuto invece per Lorenzo e Claudia, Ivan e Sonia e Luigi e Irene. Andrea l’ha scelta in puntata perché non ce la faceva più ad aspettare. Nelle sue Instagram Stories l’ex tronista ha risposto ad alcune domande dei fan. Cosa gli piace di Arianna? Ecco la sua risposta:

“Più di tutto? Credo il modo in cui riesce a farmi vedere le cose, il suo sapermi prendere. Quasi sempre riesce a farmi vedere il bicchiere mezzo pieno”

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli genitori? Lui: “Mio figlio nascerà…”

Quando si esce da un programma importante come Uomini e Donne le speranze dei fan sono principalmente tre: la convivenza, il matrimonio e un figlio. Anche Andrea e Arianna non sono esenti da questo tipo di domande. Per ora i due non convivono, anche se hanno degli importanti progetti in ballo, ma nel frattempo Andrea Cerioli si è sbottonato confessando che suo figlio

“Nascerà il giorno più bello della mia vita, però non so ancora la data”

L’ex tronista ha anche confessato che ad oggi Arianna si trova a Genova e che si ritroveranno presto insieme per festeggiare il compleanno di lei il 5 aprile. Anche lei, ha scherzato, “diventa vegliarda”.

Andrea Cerioli parla di Maria De Filippi: “E’ una persona onesta e semplice”

“Maria De Filippi è una persona prima di essere una conduttrice […] è una persona onesta e semplice, ti fa sentire a casa, protetto”.

Parole sincere, quelle dette da Andrea Cerioli su Maria De Filippi, la conduttrice che ogni giorno è in grado di gestire sapientemente le vicende sentimentali di tronisti/e e dame e cavalieri. Alla sua corte Andrea Cerioli (la reazione di Arianna a una sua foto senza vestiti ha molto divertito i fan) ha trovato l’amore della sua vita (si spera) e con lei ha tanti progetti in ballo. Che il primo di questi sia la tanto attesa convivenza?