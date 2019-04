Anticipazioni Temptation Island 2019: chi sfida Filippo Bisciglia

Temptation Island 2019, anticipazioni: Filippo Bisciglia sfida una fiction in replica

A giugno la televisione si spegnerà e tutti (o quasi) gli amati conduttori metteranno a riposo i programmi per godersi un’estate rigenerante al fine di tornare a settembre con una tempra rinnovata. Per fortuna ci sarà anche quest’anno Reazione a catena (con Marco Liorni come conduttore), i vari programmi di informazione di Rai1 nonché un’edizione estiva di Caduta Libera con Gerry Scotti. Ovviamente non può mancare la nuova edizione di Temptation Island che ogni anno miete enormi successi, merito del cast variegato e della conduzione di Filippo Bisciglia il quale, il 17 giugno, se la dovrà vedere con una fiction in replica. Ebbene sì, Temptation Island 2019 sfida Il Giovane Montalbano 2, una fiction composta da sei episodi, andati in onda in prima tv assoluta nel 2015, che vede un giovane e sgargiullo Salvo Montalbano alle prese con casi sempre più complessi.

Coppie Temptation Island 2019: Lorenzo e Claudia, Luigi e Irene nel cast?

Temptation Island è il programma più atteso dal pubblico che anche in estate non riesce ad abbandonare il mondo della televisione. Continua il toto-coppie per Temptation Island 2019 che anche quest’anno vedrà la conduzione di Filippo Bisciglia il quale sfiderà, ogni lunedì, le repliche de Il Giovane Montalbano 2. Ma quali saranno le coppie che parteciperanno alla nuova edizione del programma prodotto da Maria De Filippi? Il cast è tutto e si mormora che Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi potrebbero essere un’aggiunta peperina in grado di dare spettacolo. Anche Luigi e Irene potrebbero far parte del programma nonostante il loro giovane amore. Ma Temptation Island è studiato anche per quelle coppie che stanno insieme da poco tempo e che vogliono mettere alla prova la tenuta di un sentimento. L’appuntamento con Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia, quindi, è per il 17 giugno come sempre su Canale 5.