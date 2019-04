Daniele Dal Moro litiga con Cristian Imparato al GF: “Ti mangio”

Grande Fratello: duro scontro tra Cristian Imparato e Daniele Dal Moro

La terza diretta del Grande Fratello si è chiusa ieri sera con colpi di scena, liti e rimproveri. Barbara d’Urso come al solito ha detto la sua, senza aver paura di punire (verbalmente) comportamenti poco carini del concorrenti. Le scuse di Alex Belli per Mila Suarez, la conferma di Lemme in casa e le vicissitudini personali di Francesca De Andrè, sono state seguite a fine serata dalle nomination. Al televoto sono finiti: Daniele, Erica, Francesca, Ivana, Michel e Mila. Nella notte Daniele Dal Moro e Cristian Imparato hanno litigato proprio per via delle nomination e in particolare delle motivazioni. Il concorrente veneto non ha gradito il fatto di essere stato contestato per la sua tendenza a mangiare uova la mattina. È stato però Cristian Imparato ad alzare i toni e a riprendere l’argomento, sottolineando che la sua nomination va contestualizzata.



Cristian Imparato e Daniele Dal Moro al Grande Fratello si allontanano

La lite tra Cristian Imparato e Daniele Dal Moro al Grande Fratello ha portato subito ad alzare i toni in casa. Il vincitore di Io Canto ha contestato al compagno di reality le sue abitudini alimentari e l’attenzione eccessiva per la cura del corpo. Daniele Dal Moro si è difeso sottolineando che sarebbe Cristian Imparato in realtà il concorrente più attento all’estetica.

“Non dire a me che sono fissato col fisico perchè non sono io ma sei tu […] Fai poco il gradasso con me perchè credimi ti mangio vivo”.

Sono state queste le parole di Daniele Dal Moro, esasperato dalle accuse di Cristian Imparato. Nonostante il lungo confronto i due concorrenti del GF 16 non hanno trovato un punto d’incontro, al contrario si sono allontanati, pronti per una guerra fredda all’interno della casa di Cinecittà.

Grande Fratello: la reazione di Mila Suarez dopo l’incontro con Alex Belli

Oltre allo scontro tra Cristian Imparato e Alex Belli, nelle prime ore del mattino Mila Suarez si è sfogata con Lemme dopo l’incontro con Alex Belli. La modella non è riuscita a trattenere le lacrime, sottolineando di essere rimasta colpita nel rivederlo. Mila Suarez ha ammesso di aver dei dubbi sulla sincerità dell’ex compagno, mentre il dietologo dei vip l’ha rassicurata sul fatto che l’attore non ha recitato con lei. Alberico Lemme si è salvato ieri sera ed è rimasto in casa, tanto da portare Cristiano Malgioglio a meditare di entrare nel reality.