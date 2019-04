La prova del cuoco, Elisa Isoardi: “Sta intervenendo il Ministro…”

Elisa Isoardi fa un annuncio importante a La prova del cuoco: “Il Ministro si sta occupando di…”

C’è stato anche Natale Giunta, noto chef siciliano, tra i protagonisti della puntata de La prova del cuoco di oggi, martedì 23 aprile 2019, dove la padrona di casa Elisa Isoardi ha fanno un annuncio importante riguardante proprio lui. Come tutti sanno, Natale Giunta alcuni anni fa ha denunciato la criminalità organizzata. Del fatto si parla ancora molto, nonostante siano passati ormai diversi anni. E la stessa Elisa Isoardi oggi a La prova del cuoco ha deciso di svelare un aggiornamento sulla delicata situazione personale dello chef annunciando, in sua presenza:

Il Ministro dell’Interno si sta occupando della questione di Natale Giunta…

La prova del cuoco, Elisa Isoardi non nomina Matteo Salvini: “Forza Ministro, dai!”

Parlando della situazione di Natale Giunta, oggi a La prova del cuoco Elisa Isoardi ha poi spiegato che è arrivata una lettera, grazie alla quale ora si sa che il Ministro degli interni ha deciso di occuparsi del caso dello chef siciliano che ha denunciato la mafia. A tal proposito la conduttrice ha asserito:

Speriamo che Natale presto possa avere una scorta con sé, non solo in Sicilia ma ovunque. Forza Ministro, dai!

Lo chef si è limitato a sorridere e, senza commentare in alcun modo quanto detto dalla presentatrice, ha subito glissato continuando a spiegare la preparazione del piatto preparato in diretta. Sono state dunque queste le parole pronunciate in diretta da Elisa Isoardi (che ieri ha aperto la diretta un po’ turbata), che ovviamente non ha menzionato Matteo Salvini, dal quale si è ormai separata da diversi mesi. Della sua situazione Natale Giunta ha parlato di recente anche in una lunga intervista rilasciata a Storie Italiane, da Eleonora Daniele, dove ha spiegato proprio quanto detto oggi da Elisa Isoardi a La prova del cuoco, ossia la necessità di avere una scorta a tempo pieno.

Ascolti La prova del cuoco di ieri, auditel 22 aprile: Elisa Isoardi non approfitta della Pasquetta

Ieri, Lunedì di Pasquetta 2019, La prova del cuoco di Elisa Isoardi, pur essendo in diretta con una puntata inedita, ha registrato una media di quasi 1 milione 300 mila telespettatori, con poco più del 12% di share. Nonostante Forum fosse in replica, dunque, Rai1 non ne ha approfittato in termini di ascolti. Elisa è stata comunque riconfermata per la prossima edizione che, viste le difficoltà in termini di auditel degli ultimi mesi, probabilmente vedrà il programma in gran parte rinnovato e con tante novità.