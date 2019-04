Milly Carlucci commette una doppia gaffe a Ballando con le stelle

Ballando con le stelle 14: Milly Carlucci sbaglia la presentazione di Angelo Russo

Inizio di serata con doppia gaffe per la quinta puntata di Ballando con le stelle 2019: la padrona di casa Milly Carlucci ha infatti commesso un errore presentando uno dei concorrenti in gara, ossia Angelo Russo, noto attore della seguitissima fiction di Rai1 con Luca Zingaretti, Il commissario Montalbano. La prima prova per i concorrenti stasera (avvenuta dopo l’esibizione degli artisti selezionati con Ballando on the road), ha visto tutti i personaggi esibirsi singolarmente, senza i propri maestri di ballo, per poi indovinare la tipologia di danza con la quale hanno dovuto un po’ improvvisare in diretta una coreografia. Il primo ad esibirsi è stato proprio l’attore della serie tv ambientata in Sicilia, che Milly Carlucci ha presentato chiamandolo “Antonio” Russo. Subito accortasi dell’errore, la conduttrice di Ballando con le stelle si è quindi scusata, dicendo poi il nome corretto, ossia Angelo.

Ballando con le stelle 2019: Milly Carlucci dimentica di presentare Roberta Bruzzone

Altra piccola gaffe all’inizio della puntata di Ballando con le stelle di oggi, sabato 27 aprile 2019: Milly Carlucci ha infatti presentato Roberta Bruzzone definendola semplicemente “la nostra psicologa a bordo campo”. Solo pochi minuti dopo si è scusata con lei affermando: “Ho detto ‘la nostra psicologa’, ma ho dimenticato di dire il nome: Roberta Bruzzone”. La criminologa, nella sua postazione, in questa quinta puntata di Ballando con le stelle (prima della quale Marzia Roncacci ha rilasciato una confessione svelando di aver sofferto) è stata affiancata dalla giornalista del TG1 Emma D’Aquino, custode del tesoretto.

Milly Carlucci annuncia una novità sul tesoretto a Ballando con le stelle

Sempre all’inizio della quinta puntata di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha spiegato ai telespettatori che a partire da oggi, l’assegnazione del tesoretto social cambia, per via del successo che nelle puntate precedenti ha avuto proprio la votazione tramite i social. La conduttrice ha quindi spiegato che da stasera non ci sarà più un solo tesoretto social, ma in un certo senso tre, poiché verranno svelati, al termine della puntata, i tre concorrenti più votati dai social ai quali, in base alla loro posizione in classifica (1°, 2° o 3° posto) verrà assegnato un differente punteggio.