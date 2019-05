Storie Italiane, Enrico Lo Verso: “Dopo Ballando con le stelle mi sposo”

Enrico Lo Verso intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane: “Sposerò Elena”

Fiori d’arancio dopo Ballando con le stelle per Enrico Lo Verso che oggi, giovedì 30 maggio 2019, intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha confermato quanto già accennato in una recente intervista pubblicata su un noto settimanale, cioè di essere pronto a convolare a nozze con la sua compagna Elena, alla quale è legato sentimentalmente da trent’anni e con la quale ha un figlio di nome Giacomo, oggi ventiseienne. Ai microfoni di Storie Italiane, Enrico Lo Verso ha dunque annunciato di che il tanto atteso matrimonio si farà, raccontando come ha conosciuto colei che tra poco diventerà sua moglie:

Ho visto Elena per la prima volta nel 1989, in un film: lei lavorava con la produzione, io invece recitavo. Siamo rimasti colpiti a vicenda dalla nostra educazione, perciò abbiamo iniziato a frequentarci ed è nato l’amore…

Storie Italiane, Enrico Lo Verso confessa ad Eleonora Daniele: “Ho avuto dei momenti bui”

Continuando la sua chiacchierata con Eleonora Daniele, Enrico Lo Verso a Storie Italiane ha poi svelato altri dettagli sulle nozze con Elena, rivelando:

Avevamo programmato il matrimonio per il 18esimo anno di nostro figlio… ora però ne ha 26! Abbiamo avuto sempre molto da fare. Ci sposeremo adesso, a fine luglio, anche se Elena vorrebbe posticipare la data perchè a luglio fa troppo caldo.

Il matrimonio, quindi, si farà, anche se la data non è ancora ufficiale. Sempre sulle nozze Enrico ha specificato, inoltre, che la cerimonia si svolgerà molto probabilmente in Sicilia. Nel corso dell’intervista a Storie Italiane Enrico Lo Verso ha inoltre parlato della sua carriera di attore, rivelando di aver trascorso dei momenti difficili in passato. “Ho avuto dei momenti bui. Quando fai questo lavoro ti credono sempre allegro e spensierato, ma in realtà chi fa questo lavoro sa che è durissimo” ha infatti dichiarato.

Enrico Lo Verso a Storie Italiane: “Voglio vivere la mia vita in maniera vera”

“Per il lavoro che faccio, vivo continuamente la finzione. Voglio quindi vivere la mia vita in maniera vera, dando spazio a ciò che è veramente la possibilità di essere e non solo di apparire. L’amore ti aiuta a vivere bene” ha inoltre asserito Enrico Lo Verso a Storie Italiane, nel corso della lunga intervista rilasciata alla padrona di casa Eleonora Daniele, dopo la sua eliminazione a Ballando con le stelle avvenuta alla fine della puntata andata in onda sabato scorso.