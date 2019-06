Francesca Fialdini e Tiberio Timperi si dividono? Lei verso Rai3

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini: salta l’ipotesi Unomattina in Famiglia per lei?

In questi giorni si sta parlando molto di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. I due come è ormai noto, dopo aver condiviso un intero anno a La vita in diretta, non torneranno alla conduzione dello storico contenitore pomeridiano di Rai1. Al loro posto subentreranno Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La domanda che tutti si pongono a questo punto è: dove vedremo Timperi e Fialdini nella prossima stagione televisiva? In un primo momento si era parlato di un ritorno dei due a Unomattina in Famiglia, il contenitore mattutino del fine settimana che i due avevano già condotto insieme qualche anno fa. Adesso, però, quest’ipotesi è saltata. Infatti, notizia di poco fa è il clamoroso cambio di rete di Francesca Fialdini. La bionda conduttrice de La vita in diretta, infatti, starebbe per sbarcare su un’altra rete.

Francesca Fialdini verso Rai3: nuovo programma dopo La vita in diretta?

Ad anticiparlo è il settimanale Oggi che parla di Francesca Fialdini verso Rai3 con un programma tutto suo. Ecco infatti cosa si legge sul settimanale che ha lanciato la bomba:

“Sono giorni fitti di incontri, telefonate e riunioni per la bella conduttrice toscana, Francesca Fialdini. Secondo i soliti ben informati, potrebbe trasferirsi a Rai 3 e inaugurare un nuovo programma cucito su misura per lei.”

Una nuova avventura e una nuova rete, dunque, per la Fialdini che lascia l’impegno quotidiano su Rai1 con La vita in diretta e si trasferirà sulla terza rete. Per Francesca – leggiamo su Oggi – si tratterebbe di un programma da condurre in solitaria, dopo aver affiancato Liorni prima e Timperi poi nel programma di infotainment di Rai1. Sfumato dunque il ritorno di Fialdini e Timperi al mattino. Per i due, infatti, le strade si sono divise al termine de La vita in diretta.

Ingrid Muccitelli riconfermata a Unomattina in Famiglia con Tiberio Timperi?

Se Francesca Fialdini non affiancherà Tiberio Timperi a Unomattina in Famiglia come era stato annunciato, nel contenitore mattutino del fine settimana di Rai1 sarebbe stata riconfermata invece Ingrid Muccitelli che ritroverà Tiberio Timperi, orfano de La vita in diretta dopo appena un anno di conduzione. Timperi e Muccitelli, dunque, si ritroverebbero nel programma di Michele Guardi dopo averlo già condotto nel 2017.