Kikò Nalli a Pomeriggio Cinque: “Io non ho usato i miei figli”

“Vuoi sapere perchè l’ha fatto? Mi ha detto che con quel post è riuscito a guadagnare 40.000 follower su instagram in un solo colpo…Gli ho detto guarda che con quel post mi hai fatto andare la testa come un matto…E lui mi ha fatto ma che mi frega a me di te…Quello è di una simpatia…”

“Io non ho usato i miei figli……Perchè ho letto delle cose sul web che non mi sono affatto piaciute…Chi conosce Kikò su 100 frasi 99 sono dedicate ai miei figli…Volevo dire questa cosa…”

Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono stati ospiti oggi a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso . E in questa occasione il popolare hairdresser di origini romane, prima di parlare del suo amore sbocciato nella casa più spiata dagli italiani per Ambra, ha voluto puntualizzare una cosa molto importante sui suoi figli. Cosa ha dichiarato? L’ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, ha dichiarato senza tanti peli sulla lingua quanto segue: