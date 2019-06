Oroscopo Simon & the Stars dell’estate 2019: previsioni a Vieni da me

Simon & the Stars a Vieni da me: oroscopo completo dell’estate

Ultima puntata di Vieni da me per Caterina Balivo che chiude una stagione non proprio brillante dal punto di vista degli ascolti. Prima di lasciare i telespettatori all’estate, Simon & the Stars ha svelato l’oroscopo dell’estate 2019 nell’apposito spazio dedicato all’astrologia. Per ognuno dei dodici segni zodiacali ha assegnato una meta da raggiungere quest’estate così da rigenerare il fisico e lo spirito.

ARIETE (Zanzibar): ci vuole un posto di mare con un po’ di movida se no si annoia facilmente. Estate formidabile per gli incontri.

TORO (Tibet): luogo di silenzio e riflessione perché già di per sè odia la folla. Deve rigenerarsi in vista delle sfide da affrontare in autunno.

GEMELLI (Marrakech): sono alla ricerca di una nuova identità. Dall’autuno si renderanno conto di quanto hanno realizzato nel corso dell’anno.

CANCRO (Havana): città perfetta per l’animo nostalgico di chi è nato sotto questo segno. Quest’anno gioca in conquista. Non ha paura di vedere cose nuove.

Oroscopo di Simon & the Stars a Vieni da me: dove andranno in vacanza i 12 segni

L’astrologo di Vieni da me Simon and the Stars continua a svelare l’oroscopo dell’estate per gli altri quattro segni dello zodiaco che andranno in vacanza in località molto particolari.

LEONE (Machu Pichu): in un posto trionfale perché si deve riabituare a pensare in grande. Dall’autunno espanderà i propri orizzonti.

VERGINE (Polinesia): necessitano di un luogo isolato dove non prenda neanche il cellulare. C’è bisogno di ricaricare le batterie.

BILANCIA (Giappone): in questo momento ha bisogno di ordine e organizzazione. Deve ritrovare una certa pulizia mentale.

SCORPIONE (Islanda): detestano le mezze misure quindi potrebbe essere la vacanza ideale.

Vieni da me: oroscopo estivo di Simon and the Stars per gli altri segni zodiacali

Infine gli ultimi quattro segni dello zodiaco analizzati dalle previsioni estive dell’oroscopo di Simon and the Stars a Vieni da me dove Caterina Balivo ha pianto durante l’intervista a Piero Angela.

SAGITTARIO (Stati Uniti oppure un coast to coast in Basilicata): libero di scegliere come affrontare il viaggio e con la libertà di godersi i panorami.

CAPRICORNO (Grande Muraglia Cinese): ama le grandi imprese dell’uomo e dall’autunno segno favorevole che riuscirà a portare a termine un progetto molto importante.

ACQUARIO (Nuova Zelanda): deve cambiare vita, anzi, sistema operativo. Sta piano piano cambiando tutto.

PESCI (Sicilia): hanno bisogno di mare, ma anche di stimoli culturali. Vacanza assai stimolante.