Piero Angela a Vieni da me: Caterina Balivo scoppia a piangere

Vieni da me, Caterina Balivo in lacrime per Piero Angela: “Non lo vorremmo mai…”

È stato ospite dell’ultima puntata di questa prima edizione di Vieni da me il grande Piero Angela, che ha parlato della sua vita, dell’amore smisurato per sua moglie e della sua straordinaria carriera da divulgatore scientifico che lo hanno fatto amare al pubblico televisivo. Verso la fine dell’intervista, però, Caterina Balivo si è messa a piangere per le parole di Piero. La Balivo infatti ha chiesto al divulgatore qual è il regalo più bello che avrebbe voluto ricevere per i suoi 90 anni. Lui, parlando dell’amore per la televisione, ha rivelato che gli piacerebbe terminare il suo viaggio con un ultimo fotogramma in tv. A queste parole, Caterina non è riuscita a trattenere le lacrime e ha risposto:

“Non lo vorremmo mai vedere quel fotogramma.”

La Balivo, in lacrime, ha ricordato che Piero tornerà su Rai1 da mercoledì 26 giugno con la nuova edizione di SuperQuark.

Caterina Balivo a Piero Angela: “Mi incute un po’ di soggezione!”

Felicissima di avere Piero Angela come ospite dell’ultima puntata di Vieni da me, Caterina Balivo ha definito un regalo l’ospitata del più grande divulgatore scientifico, dicendo appunto:

“Regalo più bello non potevo chiedere.”

La Balivo e Piero Angela nelle ultime settimane sono diventati anche vicini di studio. Infatti Piero Angela proprio vicino allo studio del programma del pomeriggio di Rai1 sta girando le nuove puntate di SuperQuark. E vista la grandezza del personaggio che ha intervistato, la Balivo non si è trattenuta e si è lasciata andare in:

“Mi incute un po’ di soggezione. Come il preside a scuola.”

Piero, divertito, ha poi ricordato i suoi esordi con Quark nel 1981, quando per la prima volta ha portato in tv il mondo della scienza con documentari e interventi in studio. All’epoca, ha ricordato la Balivo, Quark (poi diventato SuperQuark) faceva 9 milioni di telespettatori.

Piero Angela a Vieni da me. Caterina Balivo emozionata: “È un’istituzione!”

Piero Angela, grande divulgatore scientifico e padrone di casa di SuperQuark (che ritornerà dal 26 giugno in prima serata su Rai1) ha ricevuto ben 11 lauree ad honorem, senza essersi mai laureato come ha rivelato a Caterina Balivo durante l’ospitata a Vieni da me. La Balivo, onorata di avere un’eccellenza del piccolo schermo e della scienza, ha detto:

“Nessuno ha il ruolo di Piero Angela in tv. È un’istituzione!”

Dunque, chiusura col botto per Caterina con Piero Angela, dopo le varie gaffe, i momenti di difficoltà e le interviste difficili. Il programma, ricordiamo, è stato rinnovato e tornerà a settembre.