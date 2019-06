Temptation Island anticipazioni: Filippo Bisciglia svela un retroscena

Filippo Bisciglia di Temptation Island confessa: “Non vedo l’ora di conoscerli…”

Tra poche settimane tornerà finalmente in Tv la nuovissima edizione di Temptation Island. E ovviamente alla conduzione ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia. E proprio quest’ultimo, pochi minuti fa, ha pubblicato un video su instagram, annunciando di essere all’aeroporto di Roma per partire per la volta della Sardegna. Ovviamente l’uomo andrà là per registrare in queste settimane la nuova edizione del reality. Ma chi saranno le coppie che avranno accettato di mettersi alla prova in questa trasmissione? Al momento non è dato saperlo, ma a tal proposito Filippo Bisciglia, poco fa su instagram, ha rivelato:

“Non vedo l’ora di conoscerli, incrociare per la prima volta i loro sguardi, accendere un falò e iniziare a contare. Dieci, nove, otto, sette, sei. Cinque, quattro, tre, due, uno. Temptation Island sta tornando…”

La produzione del programma svelerà presto il cast?

Temptation Island 2019: quando tornerà in Tv?

Ormai è tutto pronto per il grande ritorno di Temptation Island 6. Difatti poco fa anche Filippo Bisciglia ha rivelato su instagram di star partendo per la volta della Sardegna per registrare la nuova edizione del programma più piccante della stagione estiva. Ma quando tornerà ufficialmente in onda su Canale 5 Temptation Island? Al momento non è dato saperlo, ma sono già circolati diversi rumor in tal senso. Difatti tante voci di corridoio hanno rivelato sul web che il programma prodotto da Maria De Filippi e condotto da Bisciglia tornerà una volta finito il Grande Fratello di Barbara d’Urso: Lunedì 17 Giugno. Tuttavia altri rumor hanno svelato che invece i piani alti dell’Azienda di Cologno Monzese pare abbiano deciso di far iniziare il programma a fine Giugno o massimo i primi di Luglio. Ci saranno presto news in tal senso?

Anticipazioni Temptation Island: gli ultimi rumor

In queste ultime ore molti fan di Temptation Island 2019 si sono chiesti sui social quali coppie potrebbero decidere di mettersi alla prova. E di rumor in tal senso ne sono circolate tantissimi. Ma non è finita qua perchè in queste ore è anche spuntata la news sul fatto che Giulio Raselli potrebbe essere uno dei tentatori di Temptation Island di Filippo Bisciglia dopo aver incassato il clamoroso no di Angela Nasti. Tornando invece a parlare delle coppie, molti sono sicuri che almeno una verrà dal mondo di Uomini e Donne, magari proprio dagli Over. E in tal senso Maria De Filippi, Venerdì scorso, ha anche rivelato che potrebbe partecipare Gemma Galgani insieme al suo nuovo fidanzato. Sarà stata solo una boutade da parte della conduttrice per far infuriare Tina Cipollari?