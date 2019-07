Anticipazioni Manifest seconda puntata (10 luglio) e riassunto prima

Manifest, Canale 5: riassunto della prima puntata e anticipazioni dei prossimi episodi

Ha debuttato stasera, mercoledì 3 luglio 2019, Manifest, la nuova serie tv di Canale 5, dalla trama mozzafiato: un uomo e una donna (fratello e sorella), non riescono a capire perchè, dopo un viaggio in aereo, per il resto del mondo sembrano essere passati, dal decollo… cinque anni! E in attesa di scoprire le anticipazioni della seconda puntata (in onda mercoledì prossimo, 10 luglio), riportiamo brevemente il riassunto della prima puntata di The Manifest, per chi se la fosse persa in tv.

Nell’episodi 1×01, il primo dei tre della puntata che ha dato il via alla serie, dal titolo “E’ solo l’inizio”, Michaela e suo fratello Ben, al termine del viaggio in aereo del quale abbiamo parlato scopra, hanno scoperto che per tutti sono passati ben cinque anni e loro, come gli altri passeggeri, sono stati creduti morti.

Con il riassunto della prima puntata di The Manifest, ricordiamo poi che nel secondo episodio dell’appuntamento iniziale, dal titolo “Il rientro”, la Sicurezza Nazionale ha messo sotto controllo tutti coloro che hanno viaggiato con l’aereo attorno al quale si sviluppa tutta la storia, mentre nel terzo e ultimo episodio della prima puntata, dal titolo “Turbolenza”, è stato ucciso uno dei passeggeri che era in volo con Michael e Ben.

Le anticipazioni della seconda puntata di Manifest (in onda mercoledì 10 luglio) come sempre in prima visione a partire dalle 21.20 su Canale 5, rivelano che nel primo dei tre episodi, dal titolo “Bagaglio non reclamato”, la compagnia assicurativa vuole riprendersi i soldi che Grace aveva ricevuto dopo la scomparsa del marito.

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Manifest della seconda puntata, rivelano che in “Coincidenze” (episodio 1×05) Cal inizia a sentire delle strane voci. Infine, la trama della seconda puntata di Manifest svela che nel terzo e ultimo episodio di mercoledì prossimo, 10 luglio, dal titolo “Off radar”, Cal si sveglia e, inspiegabilmente, inizia a parlare in bulgaro…