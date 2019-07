Elena Cianni di Temptation Island: cosa le piace di Massimo Colantoni

Temptation Island, Elena Cianni: “Tra me e Massimo c’è un’amicizia vera”

Temptation Island 2019 si sta avvicinando alla sua fine e i telespettatori sono curiosi di sapere se le coppie rimaste nel resort in Sardegna torneranno più unite che mai oppure separate per sempre. Nella quinta puntat andata in onda lunedì il falò di Massimo e Ilaria è stato interrotto proprio sul più bello e solamente la prossima settimana si scoprirà il verdetto finale. Nel frattempo sulle pagine di Uomini e Donne Magazine la tentatrice Elena Cianni ha parlato della sua esperienza televisiva con un’attenzione particolare nei riguardi di Massimo Colantoni con il quale si è accompagnata.

“Tra me e Massimo si è instaurato un rapporto di amicizia vera e di complicità che ci ha avvicinati ancora di più”

Massimo è un ragazzo simpatico, ha aggiunto, con il quale si è subito trovata a suo agio.

Elena di Temptation Island: “Credo che Massimo sia sentito compreso da me”

Nella prossima puntata di Temptation Island si scoprirà l’esito del falò di Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, ma nel mentre Elena Cianni, una delle single del villagio dei fidanzati, ha confessato che Massimo si è sentito compreso mentre stava con lei e che ha finalmente trovato la tranquillità e la serenità di cui aveva bisogno. Quella che non ha trovato la serenità è Ilaria che oltre ad aver visto il tentatore Javier allontanarsi da lei in maniera graduale, si è dovuta sorbire diversi video riguardanti il weekend del fidanzato con Elena. In un video in particolare alcuni ansimi hanno fatto subito venire in mente al pubblico che forse, tra loro, è successo qualcosa di più di un bacio.

Elena Cianni: perché ha scelto di partecipare a Temptation Island 2019

Ma perché una ragazza bella come Elena Cianni ha deciso di partecipare a Temptation Island? Ha deciso di partecipare per fare una nuova esperienza televisiva. Da poco era uscita da una relazione finita in maniera assai brusca e aveva assoluto bisogno di ritrovare serenità e pensare un po’ a se stessa. Con Massimo ha trovato subito quella complicità che le mancava da tempo nonostante lui l’abbia addocchiata solo dopo essersi allontanato da Federica Lepantò. Il falò di Ilaria e Massimo non è ancora terminato, anche se le dichiarazioni di lei sono state molto pesanti e sofferte.