Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey. Borghi svela: “Io e lui siamo…”

Patrick Dempsey di Grey’s Anatomy, parla Alessandro Borghi: “Io e lui siamo… diavoli!”

Novità per Patrick Dempsey, lo storico attore di Grey’s Anatomy che, com’è noto da tempo, è il protagonista, assieme all’italiano Alessandro Borghi, della fiction di Sky ispirata al libro di Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo, intitolato “I Diavoli”. E proprio Alessandro Borghi ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv, dichiarando:

Adesso recito con Dempsey. Sul set io e lui siamo proprio due… diavoli! Patrick interpreta Dominic Morgan, che lavora nella succursale della New York-London Investment Bank.

Sempre nell’intervista in questione, Alessandro Borghi su Patrick Dempsey di Grey’s Anatomy (QUI le ultime news sulla sedicesima stagione) accanto al quale, come suddetto, recita nella nuova fiction Diavoli in onda su Sky con dieci episodi, ha dichiarato:

Dominic Morgan, il personaggio che interpreta Patrick, ha un protetto, Massimo Ruggero, interpretato da me.

Oltre a parlare dell’attore identificato da tutti come il “dottor Stranamore” di Grey’s Anatomy (o meglio, il Dottor Derek), Borghi nell’intervista in questione ha poi ammesso: “Hollywood? Prima vediamo come va Diavoli, girata interamente a Londra…. poi, come dicono a Roma, se qualcuno ‘ce casca’, perchè no?”.

Prima della fine dell’intervista, Alessandro Borghi ha rivelato che effetto gli ha fatto recitare per la prima volta su un set internazionale, che ha condiviso con un attore del calibro di Patrick Dempsey di Grey’s Anatomy, asserendo: