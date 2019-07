Il commissario Montalbano, Luca Zingaretti: “E’ finita. Siamo tristi”

Luca Zingaretti su Il commissario Montalbano: “Riprese finite. C’è tanta tristezza”

Luca Zingaretti ha voluto ricordare ancora una volta il grande Andrea Camilleri con un video pubblicato sui social in cui ha detto:

“In questo momento abbiamo finito il film. Felicità e anche tanta tristezza. Tanta. Potete capire. Il sole e il cielo di Sicilia ci saluta così. Ciao.”

Dunque, riprese finite per Il Commissario Montalbano, la fiction dei record di Rai1 scritta da Camilleri. Un bellissimo ricordo quello di Luca Zingaretti verso lo scrittore, che negli anni è diventato anche parte fondamentale della sua vita. Una cosa è certa, né Luca Zingaretti né il pubblico dimenticherà mai un grande del nostro tempo come Andrea Camilleri.

Il commissario Montalbano: Luca Zingaretti ricorda Andrea Camilleri sui social

A qualche settimana dalla scomparsa di Andrea Camilleri, l’interprete sul piccolo schermo de Il Commissario Montalbano ha voluto rendere omaggio a colui che il personaggio l’ha inventato. Luca Zingaretti, infatti, approfittando della fine delle riprese della fiction di Rai1 ha speso dolci parole per il suo “maestro”, nonché amico Andrea Camilleri. I nuovi episodi di Montalbano, appena finiti di girare, avranno un impatto diverso rispetto agli altri, visto che sono gli ultimi che Camilleri ha avuto modo di vedere (almeno in parte) girati per essere mandati sul piccolo schermo.

Montalbano, con Luca Zingaretti: quando andranno in onda gli ultimi episodi inediti?

Le nuove puntate de Il Commissario Montalbano che, come abbiamo detto sopra, sono state appena finite di girare, andranno in onda l’anno prossimo, molto probabilmente in primavera. Saranno tre stavolta gli appuntamenti con Luca Zingaretti nei panni dell’inossidabile Montalbano. Questi i titoli: La rete di protezione, Il metodo Catalanotti e Salvo amato Livia mia. Quale futuro per il commissario più amato della tv, dopo la morte di Andrea Camilleri?