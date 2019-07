Linea Verde, Federico Quaranta sostituito: “La Tv? Non mi mancherà”

Federico Quaranta fuori da Linea Verde: “Mi hanno fatto uno sgarro”

Federico Quaranta non condurrà più Linea Verde con Daniela Ferolla: al loro posto Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. La sostituzione di Quaranta, che solo un anno fa aveva preso il posto di Patrizio Roversi al timone di uno dei programmi di punta di Raiuno, ha destato scalpore. Il conduttore si è sfogato sulle pagine del settimanale Nuovo Tv:

“Mi hanno fatto uno sgarro! Avendo fatto il record di ascolti, con una media del 21% e un picco del 24,5%, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. In un’azienda normale, chi è bravo viene premiato non cacciato. La Tv non mi mancherà ma il mio lavoro si, perché lo facevo con un amore e una passione incredibili”.

Federico Quaranta non si aspettava assolutamente l’esclusione da Linea Verde non solo per i risultati raggiunti ma perché è certo di avere la competenza necessaria per condurre un programma del genere.

Linea Verde: Federico Quaranta parla di Beppe Convertini

Federico Quaranta conduce da tanti anni su Rai Radio2 la trasmissione Decanter, ha affiancato Antonella Clerici ne La prova del cuoco e presentato Linea Verde Orizzonti. In più ha scritto cinque libri sul mondo del vino e del cibo. Era convinto di avere le carte in regola per essere riconfermato alla guida di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato alle eccellenze dell’agricoltura italiana. Invece è stato sostituito da Beppe Convertini, Quaranta dice che non sa chi sia :

“Non ho nulla contro di lui ma non so chi sia nè da dove venga. Frequento il mondo dell’agricoltura e dell’enogastronomia da molti anni e non l’ho mai visto. Senza nulla togliere alla sua persona e alle sue capacità, mi chiedo: perché lui?”.

Federico Quaranta escluso da Linea Verde: “Sto ricevendo tante proposte”

Federico Quaranta ha ricevuto grande solidarietà da parte di molte persone che lavorano in Rai, conduttori, autori e produttori che hanno trovato “scandalosa la mia esclusione da Linea Verde”, dice. Quest’estate Federico Quaranta si prenderà del tempo per valutare le tante proposte di lavoro che sta ricevendo, continuerà a condurre Decanter e si dedicherà alla figlia Ginevra di sette mesi. E chissà che in futuro non ritorni a Linea Verde!