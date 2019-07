Manuel Galiano fa una confessione sorprendente su Giulia Cavaglià

Uomini e Donne, Manuel Galiano svela: “Giulia non era innamorata”

Da poco è stato pubblicato il video su Witty Tv inerente all’intervista di Manuel Galiano. Difatti in questa circostanza l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha finalmente svelato il motivo per cui è finita con Giulia Cavaglià, facendo alcune clamorose rivelazioni. Cosa ha detto? Dapprima quest’ultimo non ha nascosto alla Mennoia di essere stato assai male dopo la rottura, e successivamente ha dichiarato:

“Alla seconda settimana le ho domandato cosa provasse per me, dopo averle detto di sperare di potermi innamorare presto…E lei mi ha detto ‘Sappi che non potrò mai innamorarmi di te…'”

Una confessione che ha lasciato senza parole i numerosi supporter del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, i quali hanno immediatamente commentato sui social, non spendendo parole molto carine nei confronti dell’ex tronista.

Manuel Galiano infastidito dagli atteggiamenti avuti da Giulia Cavaglià di UeD

Manuel Galiano, nell’intervista rilasciata a Witty Tv, dopo aver confessato che Giulia Cavaglià gli avrebbe detto che non si sarebbe mai innamorata di lui, ha anche voluto confessare di essere stato molto infastidito dal suo atteggiamento quasi ossessivo nei confronti dei social. Difatti l’ex corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne ha svelato a tal proposito un curioso aneddoto che ha già creato un incredibile putiferio mediatico:

“Pativo il fatto…Forse ora dirò una sciocchezza, ma un giorno quando stavamo tornando in macchina da Roma…Io le avevo preso la mano mentre guidavo…E lei me l’ha tolta per controllare il cellulare e vedere quanti follower aveva ottenuto nel frattempo…A me faceva innervosire che a lei innervosisse questa cosa…Lei mi diceva che non capivo…Eh sì non capivo…”

Insomma, in base a quest’ultima confessione, pare che Giulia Cavaglià fosse più interessata al mondo del web piuttosto che alla sua storia con il suo ex fidanzato, il quale giusto un paio di giorni fa su instagram ha consigliato ai suoi fan di non rinunciare mai ai sogni per amore. Questo consiglio l’avrà dato basandosi su quest’ultima sua storia?

Giulia Cavaglià già fidanzata con un altro? La confessione di Manuel Galiano

Manuel Galiano, a Witty Tv, pare davvero essere un fiume in piena. E dopo aver rivelato di aver avuto sempre dei dubbi sulle reali intenzioni di Giulia Cavaglià, asserendo di averla sempre vista più interessata ai social che alla sua storia con lui, ha anche fatto una rivelazione che se si rivelasse vera avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Manuel di Uomini e Donne, dinanzi a una Raffaella Mennoia assolutamente scioccata, ha dichiarato quanto segue:

“Dopo la rottura mi scrive una mia amica di Torino…E mi dice di essere stata con il suo ragazzo a una discoteca famosa di Torino, asserendo che a un certo punto è arrivato l’amico del suo fidanzato che ci ha presentato la sua nuova ragazza: Giulia…Questo amico pare abbia detto loro che si vedevano già da 3 settimane, ma non potevano dirlo…”

Giulia Cavaglià avrà davvero trovato un nuovo fidanzato?