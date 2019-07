Silvia Toffanin e Pier Silvio. Lui: “Abbiamo fatto una scelta”

Sui suoi programmi preferiti ha poi asserito: “Sono tantissimi. Drive In, per esempio, ma anche i programmi di Mike Bongiorno e di Corrado, che ho conosciuto da piccolo e con il quale ho poi avuto l’onore di lavorare”. Sulle trasmissioni attuali ha invece affermato: “Non faccio classifiche, ma c’è un caso unico in tutta la tv italiana, che è Striscia. A settembre inizierà la 32esima edizione: è ormai un pilastro della programmazione e lo dice il pubblico, soprattutto quello giovane”.

