Temptation Island: Ilaria ha perdonato Massimo? La segnalazione

Massimo e Ilaria stanno ancora insieme dopo Temptation Island 6? L’ultimo gossip

Una delle coppie che più hanno fatto chiacchierare in queste prime puntate di Temptation Island 2019 è stata senza ombra di dubbio quella composta da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. E a proposito di questi ultimi è arrivata una segnalazione alla fanpage instagram VeryInutilPeople che ha già creato un bel subbuglio mediatico. Di cosa si tratta? Una follower della pagina ha fatto sapere di vivere nello stesso quartiere in cui abiterebbero anche Massimo e Ilaria, confessando che sua sorella pare li abbia visti in auto insieme circa due giorni fa. Una segnalazione che se confermata vorrebbe dire che i due avrebbero deciso di lasciare mano nella mano Temptation Island 2019. Per la coppietta ci sarà il lieto fine?

Temptation Island: le ultime news sul tentatore di Ilaria, Javier

Ilaria Teolis, in queste prime puntate della sesta edizione di Temptation Island, inutile negarlo, ha mostrato un grandissimo interesse per il tentatore Javier, il quale addirittura è arrivato a presentarle la famiglia. Un gesto questo che ha fatto infuriare il fidanzato di Ilaria, Massimo. Ma Javier sarà realmente interessato alla ragazza? Ovviamente non è dato saperlo con certezza, ma in base alle ultime segnalazioni arrivate alla fanpage instagram VeryInutilPeople, sembra che Javier di Temptation Island 6 sia stato avvistato in un paesino nelle Marche insieme ad una ragazza. Una ragazza che sembra possa essere la sua fidanzata. Finita qua? Nemmeno per idea perchè pare che lui abbia partecipato al programma non da single. Quindi lui potrebbe aver semplicemente recitato nel reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia? Avrà preso in giro la redazione della trasmissione?

Anticipazioni Temptation Island: Ilaria Teolis rinuncia al weekend con Javier?

Sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine sono state pubblicate le anticipazioni di Temptation Island inerenti alla prossima puntata. E in questa occasione è stato riportato che una fidanzata rinuncerà a fare il weekend con uno dei single. Chi sarà? Molti telespettatori, in queste ultime ore sui social, hanno subito pensato possa essere Ilaria Teolis, la quale magari potrebbe aver voluto fare questo gesto per cercare di salvare il suo rapporto con Massimo. Sarà davvero così?