Alessia Marcuzzi parla delle coppie di Temptation Island Vip 2

Alessia Marcuzzi su Temptation Island Vip 2: “Le coppie scelte mi piacciono”

Non sarà facile bissare il successo della prima edizione di Temptation Island Vip dato che la presenza di un cast vincente e la conduzione di Simona Ventura sono stati vincenti. Quest’anno cambio della guardia: Alessia Marcuzzi sostituirà Simona Ventura e in una breve, ma esaustiva intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha confessato: “Le coppie che sono state scelte mi pacciono”. E’ pronta per questa sua nuova avventura televisiva che la elettrizza non poco dato che la mente dietro tutto altri non è che Maria De Filippi, che l’ha scelta in mezzo a tante altre valide colleghe.

Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi: cosa si aspetta da quest’esperienza

Si è appena conclusa la sesta edizione di Temptation Island e già si pensa alla sua versione vip che vedrà alla conduzione la biona Alessia Marcuzzi. Alla fine l’ha spuntata lei, anche se Filippo Bisciglia sarebbe stato pronto a condurre Temptation Island Vip 2. Lei si è detta pronta e felice per questo progetto dove avrà modo di mettere in pratica l’amore verso l’ascoltare le altre persone. “Ci saranno tante situazioni in cui ci si può immedesimare” ha confessato, “e mi aspetto di fare un buon lavoro e di trovare persone con cui condividere dei momenti privati ed emozionanti”.

Coppie Temptation Island Vip 2019: chi potrebbe partecipare

Se le prime due coppie di Temptation Island Vip sono state svelate, anche se una di esse ha dato forfait, restano ancora delle voci di corridio alcuni nomi celebri che potrebbero far parte del cast: Lory Del Santo e Marco Cucolo, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile, Aida Yespica e Geppy Lama. Sicuramente ci sarà anche una o due coppie provenienti dal mondo di Uomini e Donne, ma al momento non se ne conosce l’identità.