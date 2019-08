Anticipazioni Miss Italia 2019: due gemelle tra le finaliste (FOTO)

Dal passato delle gemelle Marika e Angela Sette in gara a Miss Italia 2019 è emerso un particolare davvero sorprendente. Le sorelle siciliane hanno partecipato a diversi e numerosi concorsi di bellezza: nel 2018 sono state tra le 50 concorrenti di Miss Mondo Italia , il concorso ufficiale per la selezione della rappresentante a Miss World, il concorso più antico e prestigioso del mondo, cui partecipano più di 140 Paesi. Marika Sette si classificò al diciassettesimo posto, mentre la gemella Angela ventinovesima.

Ormai è tutto pronto per festeggiare gli ottanta anni di Miss Italia . Il concorso di bellezza andrà in onda in prima serata su Rai1 il 6 settembre con la conduzione di Alessandro Greco ed è stato svelato anche il nome di chi affiancherà il presentatore . Le ottanta ragazze finaliste che si contenderanno il titolo sono state annunciate ufficialmente questa mattina, dopo che l’organizzazione aveva deciso di rinviare l’annuncio al termine delle passerelle a voto di prediale del concorso nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 28 agosto a Mestre. Insieme alla patron Patrizia Mirigliani, le finaliste di Miss Italia 2019 hanno sfilato sulla passerella della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra i partecipanti anche due gemelle, Marika e Angela Sette . Le due ragazze siciliane, diplomate all’Istituto Tecnico Ferdinando Borghese di Patti, provincia di Messina, faranno sicuramente colpo agli occhi dei telespettatori per i loro occhi azzurri, fisico statuario e fascino mediterraneo.