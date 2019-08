Carlo Conti parla di Sanremo 2020: “Faccio il tifo per Amadeus”

Scritto da Isabella Adduci , il agosto 2, 2019 , in Festival di Sanremo

Amadeus presenta Sanremo 2020? Conti: “Sarebbe un padrone di casa perfetto per l’Ariston”

A febbraio 2020 il Festival di Sanremo festeggia settant’anni. Chi lo condurrà? Da mesi, ormai, si fa il nome di Amadeus che sta inanellando un successo dietro l’altro con I Soliti Ignoti e Ora o mai più. Carlo Conti, che ha condotto tre edizioni di fila del Festival di Sanremo, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Vero che lui non ci sarà. Sono stati tre anni indimenticabili che gli hanno regalato grandissime soddisfazioni. Carlo Conti fa il tifo per Amadeus?

“Certamente! Amadeus è un grande amico, prima ancora che un bravo collega. Abbiamo spesso avuto modo di lavorare insieme e ogni volta ci siamo trovati molto bene. Sono convinto che sarebbe un padrone di casa perfetto per l’Ariston”.

Dopo l’endorsement di Fiorello, arriva quello di Carlo Conti per Amadeus. E’ stato il conduttore fiorentino a volere Amadeus al timone di Ora o mai più.

Carlo Conti pronto per la prossima stagione televisiva: da Tale e Quale Show a La Corrida

Amadeus condurrà il Festival 2020 e subito dopo Ora o mai più da Sanremo? Si attende l’ufficialità. Carlo Conti, intanto, si prepara a vivere una stagione televisiva ricca di impegni: dal 13 settembre tornerà alla guida di Tale e Quale Show per la nona volta (subito dopo dovrebbe andare in onda anche Tale e Quale Show Nip dedicato alle persone comuni), poi Lo Zecchino d’Oro e La Corrida. Come sempre, seguirà dietro le quinte L’Eredità e Ora o mai più.

Carlo Conti: “Faccio di tutto per non deludere il pubblico”

Carlo Conti sta trascorrendo le vacanze in Sardegna con la moglie Francesca e il figlio Matteo. Al conduttore basta stare al mare con la sua famiglia per essere felice. Nonostante abbia un grande successo da anni ormai, Carlo Conti è rimasto con i piedi per terra: