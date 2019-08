Eleonora Daniele vicina a Maria Antonietta Rositani: “So quanto soffri”

Eleonora Daniele, messaggio per Maria Antonietta Rositani: “Quello che stai vivendo è un martirio…”

Ha dedicato un commovente post su instagram a Maria Antonietta Rositani, nel giorno del suo compleanno, Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, programma nel quale più volte, negli ultimi mesi, ha dato spazio e voce alla sua drammatica storia. Maria Antonietta, lo ricordiamo, è stata aggredita in auto e data alle fiamme dall’ex marito, che aveva denunciato per stalking e maltrattamenti, a Reggio Calabria: ora è in un letto d’ospedale da mesi, lottando tra la vita e la morte, a causa delle gravi ustioni riportate in seguito all’aggressione. E proprio a lei Eleonora Daniele oggi ha rivolto il suo pensiero, augurandole buon compleanno con un toccante messaggio pubblicato sul suo profilo instagram, che riportiamo di seguito:

Buon compleanno Maria Antonietta. So quanto stai soffrendo e quanto la tua famiglia ti stia accanto in un’estate fatta di operazioni e incertezze, dolore e speranza, preghiere e silenzi. E’ un martirio quello che stai vivendo, ma solo chi ha l’amore nel cuore può lottare e vincere…

Rita Dalla Chiesa risponde al messaggio di Eleonora Daniele per Maria Antonietta Rositani

Al messaggio (al quale Eleonora Daniele ha allegato la foto visibile a fine articolo) ha risposto la collega Rita Dalla Chiesa, che ha scritto:

Ce la farai di sicuro: non sei una donna che si arrende! Fallo anche per chi non ha vicino tutto l’amore di cui sei circondata tu. Lo sai che ti vogliamo tutti bene.

Anche un mese fa Eleonora Daniele ha dedicato un messaggio a Maria Antonietta, nei giorni in cui si è diffusa in rete la notizia relativa ad un peggioramento delle sue condizioni di salute. In quell’occasione la conduttrice di Storie Italiane, sempre molto sensibile e vicina alle persone che soffrono, ha scritto:

In queste ore stai lottando tra la vita e la morte, come una leonessa. Io posso solo dire che le preghiere di tutti noi e della nostra redazione si uniscono a quelle della tua famiglia […] Siamo tutti con te e oggi starò in silenzio pensando solo a quei medici eroi che stanno cercando di salvarti la vita […] Forza amica mia, non mollare!

Eleonora ha poi concluso il suo post affermando: “Lotta per quelle donne che hanno bisogno di te. Fallo per risvegliare una giustizia che ancora è lenta a capire che gli interventi sugli uomini malvagi devono essere più efficaci. Fallo per insegnarci a guardare attraverso i tuoi occhi”.