Io e Te, Guillermo Mariotto spiazza Diaco: “Ero un piromane!”

Io e Te, Guillermo Mariotto: “Ero un piromane”. Pierluigi Diaco senza parole

Si è raccontato in una lunga e toccante intervista Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle, nonché una delle firme più importanti del mondo della moda. A Io e Te ha spiazzato il conduttore Pierluigi Diaco con una confessione sulla sua infanzia:

“Da bambino ero una peste. Allagavo case, ero un piromane: davo fuoco alle tende di casa. Bisognava tenermi con il guinzaglio”

Come se non bastasse fu mandato a scuola un anno prima del tempo perché sua madre disse al padre: “Portalo a scuola se no lo ammazzo”. Ha chiuso il conduttore con una battuta: “Insomma, hai avuto un’infanzia infuocata”.

Pierluigi Diaco si scusa con Guillermo Mariotto a Io e Te

Inizia una nuova settimana e come di consueto anche Pierluigi Diaco torna in onda con una nuova puntata di Io e Te dove ogni giorno invita le più disparate personalità del mondo dello spettacolo. Oggi è toccato al severo giudice di Ballando con le stelle, nonché uomo di moda navigato, Guillermo Mariotto. All’inizio della lunga e toccante intervista Pierluigi Diaco ha colto l’occasione per scusarsi con lui per aver pronunciato male il suo nome: “Mi scuso male con te perché l’ho detto male”. Ovviamente le scuse sono state accettate in tutta serenità.

Io e Te: Guillermo Mariotto piange e svela perché non ha figli

Non è soltanto critica e moda, Guillermo Mariotto, visto che ha fatto un percorso di fede delicato e sincero molto apprezzato da Pierluigi Diaco. A Io e Te Mariotto, con le lacrime agli occhi, ha confessato perché ha scelto di non avere figli: “E’ una mia scelta non aver avuto figli. A quattordici anni ho visto mia bisnonna piangere sua figlia, e se ti dovesse capitare di veder morire un figlio? Quindi ho giurato di non avere figli”. Pierluigi Diaco, che la scorsa settimana ha fatto un drammatico annuncio, ha deciso di non insistere oltre.