Io e Te: Pierluigi Diaco commette un errore con Barbara Bouchet

Seconda puntata di Io e Te di questa calda settimana di agosto e ancora una volta Pierluigi Diaco ha intervistato una grande personalità del mondo dello spettacolo: questa volta è toccato a Barbara Bouchet la quale ha raccontato della sua infanzia con una madre permissiva che è stata come una sorella (“Faceva un figlio e dopo un anno me lo dava a me”). Nel corso dell’intervista, però, Pierluigi Diaco ha commesso un errore (seppur piccolo e perdonabile) quando ha mostrato una bellissima foto della Bouchet in compagnia di Joan Collins, Ursula Andress ed Elsa Martinelli. Le ha chiesto se fossero a Hollywood e la risposta è stata un divertito “No, eravamo a Zagarolo!”. Diaco si è giustificato così:

About Denis Bocca Critico cinefilo (non tutti lo sono) molto radical e poco chic. Non crede in Dio, ma in Al Pacino. Le sue passioni formano un trittico indissolubile: cinema, letteratura, televisione. Caporedattore de LaNostraTv dal 2017 (già Vicecaporedattore nel 2016), scrive anche per tre siti di cinema tra cui il suo (Scrivenny 2.0). Con LaNostraTv ha trovato lo spazio ideale per scrivere di televisione, finalmente.