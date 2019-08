Karina Cascella fa una confessione choc sul padre: “L’ho odiato!”

Karina Cascella ha odiato il padre Enrico: arriva la confessione choc

Su Instagram e in televisione Karina Cascella non ama parlare della sua vita privata e raramente ha approfondito il rapporto con i suoi genitori. L’ex opinionista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul padre Enrico, morto quando lei aveva sedici anni:

“Ho odiato mio padre e tutto ciò che mi infliggeva. Odiavo come trattava mia madre e come cresceva noi”.

Karina Cascella per venti anni ha provato a contrastare questi sentimenti e provava dolore nel vedere come la madre soffrisse:

“Poi l’ho perdonato, ma ci sono riuscita solo poco prima che lui morisse”.

Enrico Cascella, padre di Karina, era un cantante napoletano piuttosto noto, che tornava a casa spesso alle 4 del mattino, ubriaco. Madre e figlia dovevano assistere in silenzio alle liti furibonde. Insomma un’infanzia piuttosto difficile e complicata quella che ha trascorso Karina.

Karina Cascella svela un retroscena sulla morte della madre Rita

Dopo aver confessato di aver odiato e poi perdonato il padre per tutto quello che ha fatto passare a lei e alle sorelle, Karina Cascella ha parlato della sua mamma sul suo profilo Instagram. La signora Rita si è spenta quando l’opinionista dei salotti di Barbara D’Urso aveva raggiunto la maggiore età. Per lei, Karina ha lottato tanto, ha fatto tutto quello che una ragazza della sua età avrebbe potuto fare e le è mancata molto il giorno che ha messo al mondo la sua amata figlia. La madre le ha chiesto una cosa prima di chiudere gli occhi per sempre:

“Le ho fatto una promessa. Fino a oggi ho tenuto fede a quella promessa e lo farò finché avrò vita”.

Ovviamente la promessa non è stata svelata e sicuramente Karina Cascella non la svelerà mai.

Karina Cascella e Max Colombo si sposano? La proposta di matrimonio

Al settimanale Oggi, Karina Cascella ha dichiarato che è pronta a sposarsi con Max Colombo. La proposta di matrimonio, quindi, sembra che ci sia già stata:

“Aspettiamo che Ginevra finisca la scuola e poi stabiliremo una data”.

Se le nozze, dunque, non sono messe in discussione, non è lo stesso per una eventuale seconda gravidanza. A riguardo Karina Cascella ha dichiarato alla nota rivista:

“Non cerchiamo un altro figlio, stiamo bene così, anche per rispetto nei confronti della piccola”.

Di recente Karina ha bloccato Teresa Cilia sui social dopo le pesanti accuse rivolte alla produzione di Uomini e Donne.