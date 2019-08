Lorella Cuccarini: perché stasera non va in onda con Grand Tour

Prevista per stasera, la seconda puntata di Grand Tour condotto da Lorella Cuccarini andrà in onda eccezionalmente martedì alle 21:25. Al suo posto andrà in onda Speciale Tg1 Crisi di Governo. È la stessa Cuccarini a riverlarlo sui social con un post in cui dà appuntamento a martedì. La Cuccarini, dopo il discreto esordio di settimana scorsa, dunque salta un turno (nella collocazione abituale del venerdì) e recupererà la seconda puntata di Grand Tour martedì. Il programma curato dalla squadra di Linea Verde dopo aver visitato la Puglia nella prima puntata, stavolta arriverà fino al porto antico di Genova, sul Monte Rosa e sul Lago Maggiore.

Data la situazione critica dovuta alla Crisi di Governo, Rai1 ha cambiato la programmazione per stasera e al posto di Grand Tour Linea Verde, andrà in onda Speciale Tg1, per sviscerare l’argomento che sta facendo parlare tutta Italia e per capire il futuro del Paese. A sacrificarsi sarà dunque Lorella Cuccarini con il suo programma. Grand Tour, infatti, andrà in onda con la seconda puntata martedì in prima serata, subito dopo Techetechetè. La dirigenza Rai ha deciso di seguire l’attualità e la gravità di questa crisi di governo di metà agosto, che porterà il popolo italiano di nuovo alle urne per volere del leader della Lega, Matteo Salvini.

Lorella Cuccarini che tornerà eccezionalmente martedì con Grand Tour Linea Verde per far spazio stasera a Speciale Tg1 Crisi di Governo, in questo momento è molto felice, grazie all’impegno in prima serata e a settembre con La vita in diretta. E proprio grazie a Grand Tour, Lorella Cuccarini ha rivelato che sta vivendo emozioni forti. “La più amata dagli italiani”, infatti, sta girando il Paese grazie al programma curato da Linea Verde e che vede tra i conduttori anche Angelo Mellone e Peppone. Appuntamento con Lorella Cuccarini, dunque, a martedì prossimo.