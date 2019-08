Roberto Poletti e Valentina Bisti: clamoroso cambiamento a Unomattina

Unomattina 2019/20: Valentina Bisti e Roberto Poletti perdono l’ultima parte?

Dal 9 settembre prossimo andrà in onda su Rai1 la trentaquattresima stagione di Unomattina, il rotocalco del mattino del primo canale della Tv di Stato condotto da Roberto Poletti e Valentina Bisti. La coppia ha conquistato il pubblico ed è stata confermata dopo gli ottimi ascolti riscontrati al timone della versione estiva del contenitore di Rai1. La trasmissione, realizzata in collaborazione con il Tg1, andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle 6:45 alle 10:00, anziché fino alle 10:30. Ad inserirsi nell’ultima parte di Unomattina con una nuova nuova trasmissione sarà la giornalista Simona Arrigoni che dovrebbe occuparsi delle opinioni di persone comuni sui temi di politica e di attualità. Ma non è tutto: una piccola rubrica dovrebbe essere condotta da Monica Setta, conduttrice con Tiberio Timperi di Unomattina in Famiglia nel weekend di Rai1, che tratterà l’economia dal punto di vista domestica e quotidiana.

Simona Arrigoni da La vita in diretta Estate a Unomattina: come sarà il suo spazio

Come anticipato da Blogo, Simona Arrigoni condurrà un programma sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, dal lunedì al venerdì, a cavallo tra Unomattina e Storie Italiane di Eleonora Daniele, per mezz’ora. Da qualche giorno la giornalista ha ottenuto una promozione-lampo: da inviata in giro per l’Italia, è diventata ufficialmente la conduttrice di una rubrica dal titolo ‘Sei alle Sei’ all’interno de La Vita in Diretta Estate, condotta da Beppe Convertini e Lisa Marzoli. La giornalista, per anni volto noto di 7Gold, ha ottenuto l’ennesimo riconoscimento da parte della rete: il programma che condurrà, dal titolo provvisorio Vox Populi, dovrebbe essere una trasformazione della rubrica che conduce attualmente a La Vita in Diretta Estate in un vero e proprio programma.

Valentina Bisti, Roberto Poletti e Simona Arrigoni: a Unomattina anche Monica Setta?

Trasferimento in corso, dal pomeriggio alla fascia mattutina, per Simona Arrigoni che da settembre dovrebbe condurre l’ultima parte di Unomattina. Secondo TvBlog, Roberto Poletti e Valentina Bisti termineranno alle 10 per poi lasciare la linea per mezz’ora circa alla collega Arrigoni. La giornalista, però, non sarà da sola: all’interno della trasmissione ci sarà spazio per una rubrica dedicata all’economia condotta da Monica Setta, con un linguaggio leggero e adatto al pubblico mattutino di Rai1. I temi che dovrebbe affrontare sono quelli dedicati al denaro, al risparmio, come gli italiani spendono i soldi e alle spese alimentari. Si attendono conferme ufficiali su tutti questi cambiamenti.