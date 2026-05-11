Affari Tuoi, Brigitta sfida il dottore e non cambia pacco: vince 50.000€

Avvio di partita complicato per la concorrente

E’ arrivato anche il turno di Brigitta del Veneto tentare la fortuna stasera ad Affari Tuoi. E la concorrente ha rivelato subito a Stefano De Martino di volere al suo fianco per questa sfida il suo fidanzato. Finiti i primi sei tiri non proprio fortunati perché ha trovato pure il pacco contenente 100 mila euro ovviamente è arrivata immancabile la telefonata del dottore, il quale ha offerto 30 mila euro. Risposta subito negativa, nonostante Brigitta abbia riconosciuto che l’offerta è stata generosa. Altri tre tiri per lei. E anche stavolta la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla sua parte perchè ha trovato i 200 mila euro. Terminato pure questo secondo turno è tornato alla carica il dottore con in dote 20 mila euro per altri tre tiri.

Affari Tuoi, di male in peggio per la concorrente che ha visto sfumare la chance di vincere 300 mila euro

Brigitta del Veneto ha risposto negativamente perchè ha voluto sfidare la sorte. Stefano De Martino l’ha allora invitata a fare altri tre tiri non andati bene neppure stavolta perchè ha trovato il pacco contenente 300 mila euro. Terza telefonata del dottore, che ha giocato al ribasso offrendo 10 mila euro per quattro tiri. Anche stavolta la risposta è stata un secco no. Dopo questa manche sono quindi rimasti in ballo i pacchi contenenti rispettivamente 100, 200, 50 mila e 75 mila euro. Nuova telefonata del dottore, il quale ha offerto 15 mila euro. No deciso anche a questo giro.

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Brigitta del Veneto ha vinto 50 mila euro

Stefano De Martino, che è finito al centro di una brutta vicenda, ha allora ricordato a Brigitta che deve fare un altro tiro. E la concorrente del Veneto ha purtroppo pescato 75 mila euro. La situazione si è quindi complicata assai per la concorrente del Veneto, alla quale il dottore offerto 8 mila euro giocando al ribasso. Niente da fare. E con il nuovo tiro è quindi rimasta con 200 euro da una parte e 50 mila dall’altra. Ultima mossa del dottore che alla fine ha giocato il tutto per tutto offrendo il cambio pacco. E dopo averci riflettuto bene ha rifiutato. Ed è andata bene perchè è riuscita a portarsi a casa 50 mila euro.