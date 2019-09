Alessandro Greco a Miss Italia lancia una frecciata a Caterina Balivo

Caterina Balivo a Miss Italia 2019: Alessandro Greco lancia una frecciatina

Nel corso della serata finale di Miss Italia 2019, i membri della giuria esperta hanno avuto anche uno spazio riservato per intervistare personaggi che si sono contraddistinti in vari ambiti. A Caterina Balivo è toccata Chiara Montanari, esploratrice e ingegnere toscana che si è distinta per merito nella sua professione. La conduttrice ha approfittato del suo intervento per ricordare al pubblico l’appuntamento con la seconda edizione di Vieni da Me, da lunedì 9 settembre alle ore 14 su Rai1. Immediato il commento di Alessandro Greco che le ha lanciato una frecciatina:

“La tua è una fascia oraria bellissima che incontra il favore del pubblico”.

La fascia oraria di cui ha parlato il conduttore di Rai1 è la stessa che lo scorso anno ha occupato lui con Zero e Lode, che ha ottenuto una media dell’11,02% di share e 1.539.000 telespettatori.

Miss Italia 2019: Caterina Balivo invita Alessandro Greco a Vieni da Me

Caterina Balivo a Miss Italia 2019 non ha colto la frecciatina di Alessandro Greco e ha invitato il conduttore a Vieni da Me insieme alla moglie Beatrice Bocci: “Sì, e ti aspetto in trasmissione insieme a tua moglie”. Molti sui social hanno sottolineato che Greco si sia preso una rivincita sulla conduttrice in diretta televisiva, dopo che l’anno scorso il suo programma è stato chiuso e sostituito da Caterina Balivo e Vieni da Me, che ha ottenuto circa l’1,5% in più dello share registrato da Zero e Lode condotto proprio da Alessandro Greco. Gran parte della scorsa stagione televisiva il salotto della Balivo è stato duramente attaccato tanto che nelle prime settimane della messa in onda tra le tendenze su Twitter spiccava l’hashtag ‘RidateciZeroeLode’. Durante Miss Italia 2019 è stato lanciato uno scoop: Giulia Salemi, tra i membri della giuria di esperti, ha perso la testa per l’ex di Belen. Inoltre, poco dopo l’inizio della finale del concorso di bellezza, Alessandro Greco ha svelato un incidente sul palco accaduto durante le prove.

Alessandro Greco sorprende la moglie Beatrice Bocci: la dedica a Miss Italia

A Miss Italia Alessandro Greco ha fatto una sorpresa a Beatrice Bocci, la moglie conosciuta proprio al concorso di bellezza anni fa. Il conduttore ha ricordato che la Bocci partecipò a Miss Italia e viene tutt’ora ricordata come la prima Miss mamma:

“Quando fui chiamato da Rai1 ci fu il primo incontro con questa ragazza. Da quell’incontro sono nate tante cose belle e questa sera posso prendermi il lusso di dedicarti una canzone d’amore”.

Fausto Leali ha cantato sul palco di Miss Italia ‘Sei bellissima’.