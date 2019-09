Alex Belli e Delia Duran: nozze dopo Temptation Island Vip? Parla lui

Temptation Island Vip: Alex Belli pronto a sposare Delia Duran? “E’ la donna giusta”

Nell’ultima puntata andata in onda di Temptation Island Vip 2019 c’è stato l’ingresso di una nuova coppia: Delia Duran e Alex Belli. Tuttavia solo nella prossima puntata i telespettatori avranno modo di vedere come si comporteranno i due innamorati nel reality show delle tentazioni. Potrebbero farsi tentare dai vari single? Chissà, intanto Alex Belli, prima di partire per la volta della Sardegna, ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Ora. E in questa circostanza ha fatto una rivelazione importante sulla sua compagna: “E’ proprio la donna giusta per me…” A quel punto il giornalista del magazine gli ha chiesto se possa essere quella giusta per sposarsi e creare una famiglia. E l’uomo, senza indugio, ha risposto: “Delia è la persona giusta per fare tutto…” Che i due possano decidere di convolare a nozze dopo il reality?

Alex Belli prima di Temptation Island Vip dice la sua su Delia Duran: “Mi fa stare tranquillo”

L’attore Alex Belli pare proprio essere innamorato follemente della compagna Delia Duran. Difatti nell’intervista rilasciata al settimanale Ora, prima di andare in Sardegna per partecipare a Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi, ha speso esclusivamente parole al miele nei suoi confronti, asserendo:

“E’ un angioletto pazzesco che mi fa stare tranquillo…Delia mi trasmette molta carica, e mi riesce anche a calmare…”

Parole che hanno fatto pensare un po’ a tutti che l’uomo, pur di non perderla, sicuramente si comporterà bene in queste settimane a Temptation Island Vip, non mancandole mai di rispetto per non mettere a repentaglio questo loro amore. Andrà così? Oppure ci sarà qualche incredibile colpo di scena che potrebbe mettere a serio rischio questo loro sentimento?

Temptation Island Vip, Alex Belli torna a parlare di Mila Suarez: “Ha il dente avvelenato”

Il giornalista di Ora non ha potuto esimersi dal chiedergli un’opinione sulla sua ex fidanzata Mila Suarez, la quale ha rilasciato recentemente un’intervista a Nuovo Tv in cui ha insinuato dubbi su lui e Delia. E proprio su quest’ultima Alex Belli di Temptation Island Vip 2 ha confessato alla rivista Ora:

“Si è sentita messa da parte, e quindi ha detto quelle cose su di me perchè ha ancora il dente avvelenato…”

Mila Suarez gli risponderà per le rime?