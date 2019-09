Daniela Ferolla dopo l’addio a Linea Verde: “Devo staccare la spina”

“Sono molto attaccata all’Italia. Non me ne andrei in nessun altro posto al mondo. Adoro tutto ciò che è italiano: la natura, la mentalità e il cibo!” ha poi aggiunto.

Vivo lì da sedici anni: è una città che ultimamente ha fatto molti progressi per quanto riguarda l’ecosostenibilità. Io, poi, ho la fortuna di abitare in una zona molto verde, dove posso girare in bici e portare al passeggio il mio cane.