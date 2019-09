Miss Italia, Giada Pezzaioli ammette: “Ho subito discriminazioni”

Giada Pezzaioli prima di Miss Italia 2019 fa una clamorosa confessione

Venerdì prossimo andrà in onda la finalissima di Miss Italia, e tra le varie miss in gara c’è anche Giada Pezzaioli (Miss Puglia in carica). Proprio quest’ultima ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Diva e Donna prima di partecipare alla kermesse, facendo una clamorosa rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Cosa ha detto? La ragazza ha raccontato del periodo in cui ha portato in grembo il suo bambino, non nascondendo di aver dovuto affrontare discriminazioni al lavoro proprio per questa sua condizione:

“Avevo già iniziato a muovere i primi passi in questo mondo, ma poi sono rimasta incinta e purtroppo mi sono dovuta fare da parte…Nell’ambiente lavorativo ho subito discriminazioni: il pancione non era sensuale, quasi fosse qualcosa di cui vergognarsi…E’ stato triste…”

Successivamente Giada Pezzaioli ha confidato al magazine di considerare Miss Italia 2019 una rivincita da mamma.

Miss Italia, Giada Pezzaioli insieme a Conversano di Uomini e Donne: “Voglio sposarmi”

Giada Pezzaioli pare avere le idee chiarissime sul suo futuro. Come molti sapranno la ragazza è fidanzata già da diversi anni con l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, Giovanni Conversano. I due, oltretutto, sono da poco diventati genitori. Per tale ragione il giornalista di Diva e Donna, durante l’intervista, ha chiesto alla ragazza se abbia mai pensato di fare il grande passo con il suo compagno: convolare a nozze. E a quel punto Giada di Miss Italia ha risposto schiettamente:

“Mi piacerebbe molto sposarmi con Giovanni…E’ nei nostri progetti…Lui si è appena operato al femore e ora può finalmente inginocchiarsi per farmi la proposta…”

Giovanni Conversano sarà dello stesso avviso?

Giada Pezzaioli favorita per diventare Miss Italia?

Tra due giorni tornerà in onda su Rai Uno l’ottantesima edizione di Miss Italia, alla cui conduzione ci sarà Greco, il quale ha confidato oggi a Diva e Donna di non non riservare rancore a nessuno per alcune ingiustizie subite nella sua carriera. Che la manifestazione di bellezza possa finalmente dare una svolta alla sua carriera? Chissà, tornando invece a parlare esclusivamente di Miss Italia 2019, chi sarà la miss più quotata per aggiudicarsi l’ambita coroncina? Gli scommettitori pare non abbiano molti dubbi: le due miss in lizza per la vittoria sarebbero Giada Pezzaioli e Carolina Stramare. Davvero le due si contenderanno la corona fino all’ultimo?