Rosy Abate 2 con Giulia Michelini: anticipazioni prima puntata

Anticipazioni Rosy Abate 2 – La serie: prima puntata del 18 settembre

Andrà in onda il 18 settembre la prima puntata di Rosy Abate 2 – La serie. La fiction di Canale5, spin off della seguitissima Squadra Antimafia, farà compagnia al pubblico di Canale5 questo autunno con cinque nuovi episodi che racconteranno ancora la storia di Giulia Michelini, nei panni della “Regina di Palermo” ormai convertita alla giustizia, e del figlio Leonardo, diventato adulto. Le anticipazioni della prima puntata di Rosy Abate 2, in onda mercoledì 18 settembre alle 21.25 su Canale5, svelano che la mafiosa dovrà pagare ancora per il suo passato e verrà ostacolata da nuovi antagonisti e vecchi nemici. Il lieto fine per Giulia Michelini sarà un percorso ad ostacoli. Drammi, tradimenti, colpi di scena e tranelli saranno al centro anche della seconda stagione della fiction di Canale5 Rosy Abate.



Rosy Abate 2, anticipazioni prima puntata: Leonardo diventa un mafioso

Le anticipazioni di Rosy Abate 2, che andrà in onda al posto della d’Urso, svelano che nella prima puntata il pubblico attento di Canale5 assisterà a un colpo di scena inaspettato: Leonardo diventerà un mafioso. La trama della fiction si aprirà con un salto temporale di sei anni, il ragazzo avrà diciassette anni e sarà ormai un uomo formato, mentre Giulia Michelini, nei panni della Abate, uscirà dal carcere. La mafiosa infatti finirà di scontare la sua pena e il suo primo pensiero sarà proprio il figlio. Rosy si metterà sulle tracce di Leonardo e scoprirà che il ragazzo si trova a Napoli, lascerà così la Sicilia per trasferirsi in terra campana, seguita però da vecchi nemici e pronta ad incontrare nuovi antagonisti. Nella prima puntata di Rosy Abate 2 – La serie si scoprirà che Leonardo, dopo aver salvato una ragazza, Nina Costello, entrerà nelle grazie del padre. Antonio Costello sarà però in realtà legato alla camorra e cercherà di iniziare Leo alla criminalità in Rosy Abate 2.

Giulia Michelini in Rosy Abate 2 – La serie, anticipazioni: il gesto per Leonardo

Per Giulia Michelini non sarà facile ricucire il rapporto con il figlio. Nella puntata del 18 settembre di Rosy Abate 2, Leonardo si mostrerà come un adolescente arrabbiato e imprevedibile e si rifiuterà (almeno inizialmente) di ricucire il rapporto con la madre. Nel corso delle cinque puntate di Rosy Abate 2 – La serie però qualcosa cambierà. Leonardo e la madre impareranno a conoscersi e riconoscersi.