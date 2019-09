Uomini e Donne, Andrea dubbioso su Jessica: interviene la De Filippi

Maria De Filippi a Uomini e Donne cerca di far tornare insieme Andrea e Jessica

E’ da poco terminata l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione c’è stato il confronto tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. Il ragazzo, appena ha messo piede nello studio del dating show, ha rivelato che la sua ex vorrebbe riallacciare i rapporti. Successivamente a fare il suo ingresso è stata quest’ultima, la quale ha confermato di avere avuto un ritorno di fiamma. Tuttavia Andrea Filomena non ha fatto mistero di avere diversi dubbi, aggiungendo di star bene solo. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi cercando di farlo ragionare, senza successo. Difatti il ragazzo, ad un certo punto, ha gelato tutti, asserendo: “Devo dire la verità? A me lei non manca…Sto bene solo…”

Uomini e Donne, Jessica Battistello non è pentita: “Rifarei tutto”

Jessica Battistello è stata parecchio criticata in questi ultimi mesi per il modo in cui si è comportata a Temptation Island, mancando di rispetto spesso e volentieri il suo attuale ex fidanzato. Tuttavia la ragazza oggi ospite a Uomini e Donne non si è mostrata minimamente pentita, confessando alla conduttrice:

“Io rifarei tutto da capo perchè se no non avrei mai potuto capire quello che ho capito adesso…Cioè di essere innamorata di Andrea…”

Parole che però non hanno colpito particolarmente Andrea Filomena, che ha continuato a ripetere in continuazione di non poter scordare ciò che ha fatto in quelle settimane passate in Sardegna, non negando tutta la sua delusione nell’averla vista tra le braccia di un altro dopo soli 3 giorni.

Andrea Filomena vicino a Ida Platano: la confessione a UeD

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi ha riportato un piccolo gossip su Andrea Filomena. Cosa ha detto? Ha rivelato che quest’ultimo ha iniziato a sentirsi telefonicamente con Ida Platano. Tuttavia il giovane parrucchiere ha immediatamente chiarito la situazione: “Sì ci sentiamo al telefono, ma non ci siamo mai visti…Con lei è nata un’amicizia…” Sarà vero? Jessica Battistello, che ha confessato di essere morta dentro nel vedere il suo fidanzato così triste a Temptation Island a causa sua, non avrà più alcuna chance di rimettersi insieme a lui?