Federica Panicucci, tensione con Alda D’Eusanio: “Parla per te!”

Mattino Cinque: Alda D’Eusanio mette in imbarazzo Federica Panicucci

Federica Panicucci ha deciso di affrontare durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Mattino 5 i troppi ritocchini estetici che i giovani amano fare. Tra gli ospiti del programma, seppur in collegamento, non poteva mancare Alda D’Eusanio che ha bocciato categoricamente la scelta di giovanissimi di rivolgersi al chirurgo plastico. In studio ovviamente non è piaciuta la posizione assunta dalla conduttrice, tant’è che la Panicucci ha dovuto aggiornarla su quanto affermavano sul suo conto, che nonostante lei si sia schierata contro la chirurgia ha fatto qualche ritocchino. Alda ha prontamente replicato, affermando che lei si è rivolta al chirurgo proprio come la padrona di casa.

Ma anche no, ma quando mai. Alda, ma parla te per te per favore!

Federica Panicucci ha sbottato con Alda D’Eusanio a Mattino 5 , non apprezzando il commento fatto dalla sua ospite.

Alda D’Eusanio litiga con Giacomo Urtis a Mattino 5: “Non sei un medico!”

Alda D’Eusanio, oltre a non aver fatto un commento propriamente carino nei confronti di Federica Panicucci, si è scagliata anche contro uno degli ospiti di Mattino Cinque: Giacomo Urtis. La conduttrice ha affermato che è proprio a causa di persone come lui che ai giovani è permesso rivolgersi al chirurgo, modificando drasticamente il loro aspetto.

E’ colpa tua e di tutti quelli come te. Tu non sei un medico!

ha urlato la conduttrice. Alda D’Eusanio si è arrabbiata a Mattino Cinque, rendendo il talk decisamente più scatenato del solito.

Federica Panicucci, Alda D’Eusanio sbotta: “Non si possono lanciare certi messaggi!”

Un talk decisamente difficile per Federica Panicucci che ha dovuto riprendere anche le osservazioni della sua ospite. Alda D’Eusanio ha affermato che non si possono lanciare certi messaggi, che bisogna lavorare sulla sicurezza in se stessi e non rivolgersi al chirurgo in età giovanissima. Federica Panicucci ha replicato affermando che lei è stata invitata a Mattino 5 proprio per questo motivo: per rappresentare le persone contro questo argomento e non la parte pro. Una settimana difficile per la conduttrice, che già lunedì ha dovuto placare i suoi ospiti contro Daniela Martani.