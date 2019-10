Maria De Filippi calma Tina Cipollari: “Er Faina scelto perché…”

Uomini e Donne: Maria De Filippi spiega perchè ha scelto Er Faina a Temptation

Quest’ultima puntata di Uomini e Donne è iniziata subito con una furiosa polemica scoppiata con l’arrivo in studio di Er Faina per parlare della sua partecipazione al reality delle tentazioni. Difatti l’opinionista Tina Cipollari l’ha attaccato duramente, arrivando anche ad offenderlo più volte per una storia risalente a qualche anno fa. Ma la presenza dell’influncer a Temptation Island Vip ha comunque destato grande stupore e diverse polemiche sui social fin da Agosto. Difatti in tanti si sono chiesti perchè Maria De Filippi gli abbia dato questa opportunità visto che ha sempre criticato sul web le sue trasmissioni. Una domanda che oggi ha finalmente trovato una risposta. Difatti la conduttrice, sulla partecipazione di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip 2, ha precisato:

“L’abbiamo scelto perchè criticava il programma e i concorrenti, volevamo vederlo in quel contesto…”

Tina Cipollari e Er Faina a Uomini e Donne: lo scontro divide il web

Lo scontro tra Damiano Er Faina e Tina Cipollari avvenuto poco fa al Trono Classico di Uomini e Donne ha diviso l’opinione del popolo del web. Difatti c’è chi ha preso le parti della giunonica opinionista e c’è chi invece non ha gradito i suoi attacchi nei confronti di Er Faina, ritenendo abbia decisamente esagerato nei modi e, soprattutto, nei toni nonostante avesse probabilmente tutte le ragioni del mondo (anni fa pare che lui l’abbia attaccata sui social, rispondendo male anche al figlio). Uno scontro che Maria De Filippi ha cercato di stemperare in tutti i modi, senza grande successo a dire la verità. Difatti ad un certo punto Tina ha deciso di abbandonare lo studio. I due, dopo questa furiosa lite, riusciranno a chiarirsi magari nel dietro le quinte?

Maria De Filippi a UeD si complimenta con Alessia Marcuzzi

Maria De Filippi, sul finire della puntata odierna di UeD Trono Classico, ha voluto anche fare i complimenti ad Alessia Marcuzzi per il modo in cui ha condotto Temptation Island Vip. Difatti, per la popolare conduttrice del dating, la Marcuzzi sarebbe riuscita ad essere decisamente empatica con i partecipanti, creando quindi un bel clima. Complimenti prontamente accettati dalla donna, la quale l’ha ringraziata sentitamente per il bell’attestato di stima.