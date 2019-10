Pomeriggio Cinque: Lory Del Santo nega il flirt con Conversano

Lory Del Santo a Pomeriggio 5 smaschera Giovanni Conversano: la confessione

E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Nella seconda parte del programma Barbara d’Urso ha parlato di gossip. Tanti gli ospiti invitati oggi in studio, tra i quali Lory Del Santo. E proprio quest’ultima ha fatto una rivelazione choc su Giovanni Conversano che ha lasciato tutti senza parole. Di cosa si tratta? In pratica la conduttrice le ha domandato se sia vero il fatto che avrebbe tradito l’ex Rocco Pietrantonio con l’ex tronista di Uomini e Donne. Difatti alcuni anni fa circa sono uscite delle foto di lui e lei insieme. Foto che hanno fatto supporre in un loro flirt. Flirt smentito oggi categoricamente dalla regista di The Lady:

“Io sono una persona che non tradisce…Su Conversano era tutto falso…Aveva pagato il fotografo…Mi aveva teso una trappola…”

Parole che ovviamente hanno lasciato di stucco la d’Urso e il pubblico a casa. Conversano andrà presto a Pomeriggio 5 per il classico diritto di replica?

Pomeriggio Cinque: Rocco Pietrantonio ha tradito Lory Del Santo con Manila Gorio? Il gossip

Oggi in studio a Pomeriggio Cinque c’erano anche Rocco Pietrantonio e in collegamento la conduttrice pugliese Manila Gorio. Proprio quest’ultima ha confessato di avere avuto un flirt con l’uomo ai tempi in cui stava con Lory Del Santo. Una rivelazione che ha fatto andare su tutte le furie quest’ultimo, il quale ha dapprima negato tutto e successivamente ha rivelato:

“Noi anni fa abbiamo condotto una manifestazione in Puglia…Il giorno dopo ero su tutti i giornali perchè aveva chiamato il fotografo…L’ha pagato pure bene…”

In pratica Rocco ha dichiarato che questo gossip inerente al presunto tradimento ai danni della Del Santo sarebbe una fake news fatta circolare ad arte dalla donna transgender solo per finire sui giornali. Una rivelazione che ha confermato quanto detto dalla Del Santo una settimana fa circa.

Lory Del Santo contro Manila Gorio a Pomeriggio 5: “Ci provi con Marco”

Successivamente Lory Del Santo ha svelato che Manila Gorio ci proverebbe con il suo attuale fidanzato Marco Cucolo. Difatti la donna ha rivelato oggi a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso che la Gorio avrebbe messo ultimamente tanti cuoricini su instagram alle foto e ai video del suo fidanzato:

“Perchè metti i cuori al mio fidanzato? Ci prova con lui come fa con tutti…”

Questi like potrebbero davvero celare un doppio fine da parte della conduttrice pugliese?