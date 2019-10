Raffaello Tonon, confessione sulla d’Urso: imbarazzo a Pomeriggio 5

Pomeriggio Cinque: Raffaello Tonon fa una confessione su Barbara d’Urso

Raffaello Tonon è ormai uno degli opinionisti fissi di Pomeriggio 5. Durante il talk dedicato alla cronaca rosa, incentrato sul forte legame tra paparazzi e personaggi famosi, l’opinionista ha fatto una confessione su Barbara d’Urso, confessione che ha infastidito e non poco la bella conduttrice partenopea. Cosa è successo? Raffaello Tonon ha fatto notare che i paparazzi spesso van ben oltre il loro lavoro, citando l’episodio che ha visto protagonista Barbara. Qualche anno fa, quando suo figlio si è laureato, la bella conduttrice partenopea è stata letteralmente pedinata dai paparazzi, che invasero un suo momento intimo e che nulla aveva a che fare con i suoi programmi in tv. Barbara d’Urso imbarazzata a Pomeriggio 5 ha preferito non replicare, palesemente infastidita da quanto affermato da Tonon.

Raffaello Tonon: perché ha messo in imbarazzo Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

Raffaello Tonon, è bene precisare, non ha sicuramente detto nulla di sbagliato, ma c’è un motivo in particolare per cui Barbara d’Urso ha deciso di non replicare su quanto affermato dal suo opinionista a Pomeriggio Cinque. La bella conduttrice tiene molto alla sua vita privata, in particolar modo a quella dei suoi figli. Per questo motivo non vuole se ne parli, soprattutto in diretta tv. Probabilmente Raffaello Tonon a Pomeriggio Cinque non pensava di infastidire la bella conduttrice partenopea con la sua rivelazione, non aggiungendo nulla di più rispetto a quanto non fosse stato già pubblicato dai giornali in precedenza, ma Barbara d’Urso avrebbe sicuramente preferito non toccare l’argomento. Anche perché i suoi figli, come più volte ribadito, non vogliono si parli di loro in trasmissione.

Barbara d’Urso: Raffaello Tonon rimprovera gli ospiti di Pomeriggio Cinque

Barbara d’Urso non ha avuto una diretta facile nemmeno oggi. Se ieri si è arrabbiata a Pomeriggio 5, oggi ci ha pensato l’opinionista Raffaello Tonon a farlo al posto suo, che si è arrabbiato con gli ospiti in studio che prima chiamano i paparazzi per farsi fotografare e dopo si lamentano dell’invasione di quest’ultimi nella loro privacy o dei finti scoop.