Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito insieme: “Nessuno ci sconfiggerà”

Si avvicina il termine di questa seconda edizione di Temptation Island Vip che non ha registrato gli ascolti sperati, forse a causa di un cast piuttosto debole. E’ calato il sipario sulla coppia formata da Chiara e Simone i quali sono usciti dal docu-reality più forti che mai. Dopo un video in cui Chiara spiegava ad Antonio che mai avrebbe messo a repentaglio la sua storia con Simone Bonaccorsi perché nessuno dei tentatori ci sarebbe mai riuscito, Simone l’ha vista scendere dalle scale e le è corso incontro abbracciandola: “Mi sei mancata tantissimo e hai affrontato questo percorso in maniera signorile”.

