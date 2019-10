Ulisse, Alberto Angela. Platinette spiazza: “Rispetto a certi varietà…”

Nella quarta puntata di Ulisse, con Alberto Angela, dal titolo “Il Gattopardo – il romanzo della Sicilia”, che andrà in onda stasera su Rai1, il pubblico avrà modo di fare un viaggio attraverso i luoghi evocati dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dal capolavoro cinematografico di Luchino Visconti. La prossima puntata di Ulisse-Il piacere della scoperta, andrà poi in onda sabato 26: sarà la quinta, mentre con la sesta Alberto Angela chiuderà i battenti di questa fortunatissima edizione, sempre premiata in termini di ascolti.

Conduce in studio, ma fa anche frequenti uscite in qualità di inviato. Si trasforma in una sorta di Indiana Jones alla scoperta delle meraviglie del mondo.