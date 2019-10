Un passo dal cielo 5, Pilar Fogliati: “E’ la prima volta che lo ammetto”

Pilar Fogliati di Un passo dal cielo 5 parla del suo ex Claudio Gioè

Grande successo anche per la quinta puntata di Un passo dal cielo 5 andata in onda giovedì su Rai1. La tormentata storia d’amore tra il comandante della Forestale Francesco Neri (Daniele Liotti) e l’etologa Emma, interpretata da Pilar Fogliati ,sta appassionando i fan della fiction. Pilar Fogliati, intervistata dal settimanale Telepiù, ha ammesso per la prima volta di essere stata fidanzata con il collega Claudio Gioè visto di recente in Rosy Abate 2. L’attrice ha confessato di aver avuto una storia lunga con un collega con cui è rimasto un grande affetto. Alla domanda se si trattasse di Claudio Gioè, Pilar Fogliati ha risposto:

“Io non l’avrei nominato. E’ la prima volta che ammetto che si tratta di lui. E’ stata una bellissima storia. Claudio è un uomo stupendo, una persona straordinaria. E tra noi c’è una profonda stima reciproca”.

Anticipazioni Un passo dal cielo 5, Pilar Fogliati: “Emma è gelosa di Francesco”

La storia d’amore con Claudio Gioè è finita, ora Pilar Fogliati ha un nuovo amore: è un ragazzo che non appartiene al mondo dello spettacolo, lavora nel campo delle energie rinnovabili. E’ curioso e rispettoso del lavoro della compagna. In Un passo dal cielo 5, Emma è innamorata di Francesco che è un uomo complicato e tormentato. Nella vita reale Pilar Fogliati non ama i belli e dannati:

“Preferisco avere accanto a me una persona stabile, quadrata, con i piedi per terra. Emma è gelosa di Francesco, io non lo sono ma ho avuto uomini gelosi di me. Credo che la gelosia celi una mancanza di sicurezza”.

Un passo dal cielo 5 anticipazioni: Emma porterà avanti la gravidanza?

Nelle scorse puntate di Un passo dal cielo 5 Emma, interpretata da Pilar Fogliati, ha scoperto di aspettare un bambino da Francesco. La sua è una gravidanza a rischio perché il suo aneurisma potrebbe scoppiare da un momento all’altro. Cosa farà Emma? Si opererà o darà alla luce suo figlio? Intanto nella sesta puntata di Un passo dal cielo 5, un mistero inquietante sconvolgerà San Candido.