Verissimo, Simone Cristicchi sul suo dramma: “Mi sono sentito diverso”

Simone Cristicchi a Verissimo confessa: “E’ stato il mio più grande dolore”

E’ appena terminata una nuova puntata di Verissimo. Tanti gli ospiti intervistati oggi dalla Toffanin, tra i quali Simone Cristicchi. Quest’ultimo ha parlato della sua vita, svelando anche il suo più grande dolore vissuto finora: la morte prematura del padre. Una morte che l’ha segnato per molto tempo, tanto da dichiarare a Verissimo da Silvia Toffanin: “A 12 anni ho avuto il dolore più grande della mia vita…Mio padre è venuto a mancare…” Successivamente Simone Cristicchi ha anche raccontato quanto sia stato difficile affrontare questo immenso dolore:

“Mi sono sentito diverso dagli altri…E per questo mi sono auto-emarginato…Ho quindi iniziato a creare fumetti per evadere da quel dolore…”

Insomma una perdita che ha fatto molto soffrire l’artista, il quale si è quindi rifugiato nell’arte del disegnare per cercare di distaccarsi da quel dolore più grande di lui.

Verissimo, Simone Cristicchi torna a parlare della vittoria a Sanremo: la rivelazione

Silvia Toffanin ha poi chiesto a Simone Cristicchi di raccontare qualche interessante aneddoto sulla sua vittoria a Sanremo. Difatti l’uomo, come è noto, è riuscito a incantare tutti con la sua canzone intitolata ‘Ti regalerò una rosa’. Una canzone che ha ottenuto un grandissimo successo anche per la tematica affrontata: le persone ricoverate negli ospedali psichiatrici. E su quella vittoria Simone Cristicchi poco fa a VERISSIMO ha svelato come ha reagito nel momento in cui gliel’hanno comunicato:

“Nessuno si aspettava che vincessi, nemmeno io a dire il vero…Sono letteralmente svenuto quando mi hanno dato la notizia…”

In quella stessa edizione Cristicchi ha anche vinto il Premio alla critica Mia Martini, riuscendo così ad essere uno dei pochi artisti ad aver messo d’accordo pubblico e addetti ai lavori.

Simone Cristicchi da Silvia Toffanin a Verissimo: “Mia mamma era diffidente”

Il popolare cantante Simone Cristicchi, sul finire della lunga chiacchierata avuta con Silvia Toffanin a Verissimo, ha anche dichiarato che sua madre, all’inizio della sua carriera nel mondo della musica, era un po’ scettica: “Era diffidente per questa mia passione che poi si è trasformata nel mio lavoro…” Successivamente ha aggiunto che con la sua vittoria a Sanremo sua madre ha gettato alle spalle queste diffidenze, diventando ben presto la sua fan numero uno.