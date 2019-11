Amici 19, Alessandra Celentano contro Steffens: “Non fare il maestrino!”

Scritto da Marco Santoro , il novembre 23, 2019 , in Amici di Maria De Filippi

Alessandra Celentano sbotta contro Timor Steffens ad Amici 19: cosa è successo

Non è andato giù a Timor Steffens il fatto che il ballerino sudamericano Javier, che ha sfidato Valentin Alexandru, sia stato fortemente voluto da Alessandra Celentano. Il maestro di Amici 19 ha litigato animatamente con la collega, che ha chiesto e ottenuto che anche Valentin entrasse come allievo. Alessandra Celentano è sbottata contro Timor Steffens sostenendo che ha molto più esperienza di lui:

“Non fare il maestrino con me, non te lo puoi permettere”.

Timor non è stato in silenzio e ha replicato sostenendo che Alessandra abbia la mente chiusa ed è rimasta dentro Amici di Maria De Filippi per troppo tempo:

“Ti sei dimenticata del mondo fuori di qui. Sono anni che viaggio, ho visto tanti stili”.

Un siparietto, questo, arrivato già alla seconda puntata del pomeridiano del talent. Chissà quali altri scontri ci riserveranno entrambi durante la diciannovesima edizione.

Amici 19, Alessandra Celentano contestata da Natalia Titova su Valentin Alexandru

Come è noto dalle anticipazioni di Amici 19, Valentin Alexandru, pur perdendo contro lo sfidante Javier, è rimasto nella Scuola e ha ottenuto il banco. Poco prima della votazione Natalia Titova ha fatto il suo ingresso nello studio invitando gli insegnanti di ballo ad essere obiettivi. Secondo l’ex volto di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, Valentin Alexandru è un bravissimo ballerino di danza latino ed è il numero uno della sua classe. Inoltre non ha trovato giusto questa competizione e la sfida con Javier ad Amici:

“Ha grande forza ed espressività e una forte presenza scenica. Non trovo giusto che un ballerino con tutte queste qualità indossi una maglia con il punto di domanda”.

Alessandra Celentano, invece, ha ribadito che per lei la danza è universale e non ha mai parlato di stili di danza, ma di bravura di un ballerino. Questa settimana Valentin Alexandru ad Amici 19 si è scontrato con la Celentano dimostrando di non voler studiare:

“Per me tutti i ballerini potrebbero non avere la maglia da titolare”.

Alessandra Celentano ad Amici 19 contesta Valentin Alexandru e preferisce Javier

In più occasioni, nel corso della puntata di oggi di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano ha dichiarato che Javier è molto più bravo rispetto a Valentin Alexandru e a tutti gli altri ballerini che sono stati selezionati per comporre la classe della diciannovesima edizione:

“Non c’è confronto. Lui è ad un livello superiore. Tutti gli altri potrebbero andare a casa. Non ha avversari”.

Alessandra Celentano ad Amici ha fatto storcere il naso ai suoi colleghi ed è stata contestata dal pubblico presente in studio.