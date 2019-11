Gabriel Garko fa una rivelazione choc: “Marco cercò di abusare di me”

Gabriel Garko, confessione scioccante: “Marco cercò di abusarmi”

Da qualche tempo Gabriel Garko è tornato nei salotti più importanti della televisione italiana. Non mancano nemmeno le interviste rilasciate alle principali riviste di gossip, come quella a Chi, dove ha raccontato alcuni spaccati inimmaginabili della sua vita. Gabriel Garko ha fatto una confessione choc, svelando un episodio oscuro della sua esistenza, accaduto quando era adolescente. All’età di diciassette anni una persona molto più grande di lui, sposato e con figli, cercò di abusarlo:

“Da quella sera iniziai a fumare. Provai schifo, ma non parlai con nessuno tantomeno con i miei”.

L’attore dagli occhi di ghiaccio ha approfondito questa brutta vicenda nel suo primo libro in uscita ‘Andata e Ritorno’, che rappresenta un vero e proprio viaggio di scoperta nella sua vita, raccontata senza filtri. Ci saranno anche rivelazioni sulla sua presunta storia e sul presunto matrimonio con Gabriel Rossi?

Gabriel Garko e Gabriele Rossi stanno insieme? L’attore sbotta: “Basta chiedermi con chi vado a letto”

Continua a tenere banco il gossip Gabriel Garko fidanzato con Gabriele Rossi, con il quale l’attore è stato spesso fotografato. I giornali hanno rivelato un coming out mai avvenuto e affibbiano a Garko e all’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip una storia d’amore. Nell’ultima intervista rilasciata in televisione a Domenica In da Mara Venier, Gabriel Garko, che di recente ha baciato Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso, ha fatto capire chiaramente di non volersi esporre sulla sua vita privata e preferito il silenzio sul suo orientamento sessuale. Il rapporto d’amicizia con Gabriele Rossi è da anni sotto l’occhio attento di chi vorrebbe capire un po’ di più della vita privata del noto attore de L’Onore e Il Rispetto. A Chi, Gabriel Garko ha dichiarato di sognare un mondo dove non ci sia pù bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto tra due persone:

“Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni, lasciando a tutti la libertà di esprimersi come e quando vorranno”.

Inoltre ha anche confessato di non riuscite più a tollerare chi punta il dito, chi giudica, chi vuole dare un nome a tutto e a tutti, e non vuole più sentire parlare di normalità.

Gabriel Garko si difende sulla confessione dell’abuso: “Non cerco pubblicità”

Come ha raccontato al settimanale di Alfonso Signorini, un uomo ha tentato di abusare di Gabriel Garko. Ha deciso di raccontare questo episodio nel suo libro che in verità credeva di aver rimosso, ma è tornato prepotente a fargli visita nella sua vita:

“Marco era un uomo ‘normale’ agli occhi della società. Eppure, come vede, anche nelle famiglie più canoniche può succedere di tutto”.

Con questa triste confessione, Gabriel Garko ha tenuto a puntualizzare il fatto che non vuole farsi pubblicità, non ha mai cavalcato le notizie. In passato non l’ha mai dichiarato perchè, “avrebbe significato voler far parlare a tutti i costi di me”.